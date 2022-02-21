***GRM* *DAPGM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
21.02.2022 10:37
***GRM******DAPGM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. paylarının 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 30.020.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcıya ait bilgiler aşağıdaki gibidir.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Şahin KARA 1.702.762 % 5,67 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003077
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0120
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
18:0515,5059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0407
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
18:05832,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,16
|Açılış
|: 832,63
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6540
|13,6604
|% 0,09
|
|Euro
|15,4961
|15,5093
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,5318
|18,6247
|% 0,16
|
|Frank
|14,8616
|14,9512
|% 0,73
|
|Riyal
|3,6289
|3,6471
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,88
|
|Altın Gr.
|832
|833
|0,06
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|1,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem