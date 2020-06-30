***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2020 09:38
***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.garantibbvayatirim.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ETİLER MAHALLESİ TEPECİK YOLU DEMİRKENT SOKAK NO:1 34337 ETİLER-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL 02123841010 02123841005
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853397
BIST
10:52116.741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 898,25
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.335
10:526,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8569
En Düşük
6,8372
10:527,6954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7159
En Düşük
7,6807
10:52390,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 390,77
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,03
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|36,30
|4.345.207
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|8.364.478
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|9.786.590
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,82
|45.418.076
|% 9,64
|
|SAMAT
|3,09
|9.435.995
|% 9,57
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|TSPOR
|7,22
|121.242.161
|% -4,87
|
|DAGI
|5,73
|1.772.041
|% -4,82
|
|ULAS
|6,17
|1.927.962
|% -3,89
|
|GARAN
|8,60
|363.165.926
|% 0,82
|
|ASELS
|32,42
|218.218.451
|% 1,12
|
|AKBNK
|6,16
|192.560.360
|% 0,82
|
|KRDMD
|3,14
|175.314.452
|% 0,64
|
|EKGYO
|1,96
|149.637.075
|% 2,08
|
|EKGYO
|1,96
|149.637.075
|% 2,08
|
|ADESE
|1,95
|140.121.969
|% 6,56
|
|ODAS
|2,48
|140.701.092
|% 0,81
|
|KRDMD
|3,14
|175.314.452
|% 0,64
|
|TSKB
|1,31
|72.406.454
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3952
|8,4373
|% -0,13
|
|Frank
|7,1697
|7,2129
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|0,93
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.549
|-1,60
|
|Tam
|2.604
|2.616
|-1,70
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|-0,90
|
|Çeyrek
|632
|641
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,58
|41,58
|-0,29
|