***GRM* *GWIND*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 09:37
***GRM******GWIND*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GWIND]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Galata Wind Enerji A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin İdare Sorumluluğu Bulunanlar listesi düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929033
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
0
En Düşük
0
18:058,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
18:059,6632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0093
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,6946
En Düşük
9,6196
18:05461,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,71
|Açılış
|: 461,09
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|35,34
|205.275.459
|% 2,46
|
|NATEN
|40,52
|127.330.279
|% 2,39
|
|KFEIN
|26,90
|10.586.997
|% 0,71
|
|AGHOL
|21,54
|13.337.135
|% 0,00
|
|QNBFL
|99,50
|370.780
|% 0,00
|
|LOGO
|160,20
|42.729.986
|% -1,04
|
|GUBRF
|68,15
|128.910.020
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,44
|117.440.485
|% 0,00
|
|QNBFL
|99,50
|370.780
|% 0,00
|
|AGHOL
|21,54
|13.337.135
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% 0,00
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 0,00
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% 0,00
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% 0,00
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% 0,00
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0566
|8,0607
|% 0,04
|
|Euro
|9,6540
|9,6632
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,1154
|11,1712
|% -0,06
|
|Frank
|8,7123
|8,7648
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1391
|2,1498
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,75
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,18
|