***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GRNYO08.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaGARANTI YAT. ORT. GRNYO 0,056 0,056Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156783BIST