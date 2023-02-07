***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
07.02.2023 09:58
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
07/02/2023
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
07/02/2023
Sıra Açma Saati
10:15
Açıklamalar
GRNYO.E pay sırası, şirketin haftalık raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmemesi nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmıştı. Söz konusu raporun KAP'ta duyurulmuş olması sebebiyle sıra, saat 10:15'te işleme açılarak sırada 10:15-10:25 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve GRNYO.E sırası 10:30'dan itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110202
BIST
13:034.591
En Yüksek
|Değişim
|: -6,88%
|| -339,32
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.591
13:0318,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:0320,1758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0334
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:031.135,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.134,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:01
|KONYA
|2.964,50
|88.129.038
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.842.177
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|15.948.239
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|44.101.871
|% 9,98
|
|CANTE
|64,80
|61.952.431
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|8.416.222
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.419.977
|% -10,00
|
|ISBTR
|41.400,00
|41.400
|% -10,00
|
|BRKO
|4,68
|42.535
|% -10,00
|
|THYAO
|129,40
|1.986.144.800
|% -7,51
|
|KRDMD
|17,38
|1.728.833.884
|% -1,59
|
|ASELS
|53,20
|1.588.531.564
|% -9,52
|
|KOZAL
|511,40
|1.136.211.128
|% -2,31
|
|TUPRS
|537,50
|1.081.065.165
|% -7,15
|
|KRDMD
|17,38
|1.728.833.884
|% -1,59
|
|EKGYO
|6,85
|402.132.438
|% -5,78
|
|YKBNK
|8,34
|428.223.391
|% -6,08
|
|BUCIM
|6,09
|243.039.537
|% 9,14
|
|BSOKE
|5,75
|229.315.449
|% -9,87
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8259
|18,8298
|% 0,02
|
|Euro
|20,1766
|20,1828
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5458
|22,6589
|% -0,08
|
|Frank
|20,2499
|20,3719
|% 0,24
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,46
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.675
|7.791
|14,00
|
|Tam
|7.722
|7.774
|-14,00
|
|Yarım
|3.772
|3.804
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,30
|82,30
|1,31
|