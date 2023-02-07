***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***GRNYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [GRNYO]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıGARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi07/02/2023Sıra Açma Başlangıç Tarihi07/02/2023Sıra Açma Saati10:15AçıklamalarGRNYO.E pay sırası, şirketin haftalık raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmemesi nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmıştı. Söz konusu raporun KAP'ta duyurulmuş olması sebebiyle sıra, saat 10:15'te işleme açılarak sırada 10:15-10:25 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve GRNYO.E sırası 10:30'dan itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110202BIST