***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 11:01
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007698
BIST
12:191.984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,63
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
12:1914,3481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1339
|Açılış
|: 14,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
12:1915,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0403
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
12:19920,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 21,03
|Açılış
|: 920,27
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler12:17
|PETUN
|24,26
|47.727.371
|% 9,97
|
|ULUUN
|8,10
|119.552.576
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|SELVA
|18,62
|14.401.525
|% 9,14
|
|PNSUT
|21,90
|26.877.327
|% 8,42
|
|USAK
|1,48
|60.810.377
|% -9,76
|
|AVHOL
|5,41
|5.343.594
|% -9,23
|
|GWIND
|6,70
|35.102.561
|% -7,97
|
|EUHOL
|3,00
|8.328.487
|% -7,12
|
|DIRIT
|3,43
|46.188
|% -7,05
|
|KRDMD
|13,78
|1.551.624.172
|% 1,92
|
|EREGL
|34,46
|1.008.544.258
|% 1,35
|
|THYAO
|24,80
|839.153.680
|% -1,98
|
|GARAN
|11,78
|814.027.761
|% -0,59
|
|KOZAL
|132,80
|670.760.515
|% 3,19
|
|ODAS
|1,36
|203.098.241
|% -6,85
|
|KRDMD
|13,78
|1.551.624.172
|% 1,92
|
|EKGYO
|2,05
|191.086.550
|% 0,49
|
|GARAN
|11,78
|814.027.761
|% -0,59
|
|PETKM
|8,17
|560.059.559
|% 2,12
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3435
|14,3521
|% 0,97
|
|Euro
|15,5924
|15,6282
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,8108
|18,9052
|% 0,18
|
|Frank
|15,4599
|15,5530
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8064
|3,8255
|% 0,77
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|28,81
|
|Altın Gr.
|919
|920
|20,41
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|128,00
|
|Tam
|6.056
|6.210
|123,73
|
|Yarım
|2.927
|3.004
|59,85
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|29,93
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,25
|
|B. Petrol
|126
|126
|8,35
|