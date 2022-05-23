***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 10:43
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031663
BIST
10:572.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 21,81
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
10:5715,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0770
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8601
10:5716,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1390
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9443
En Düşük
16,8034
10:57950,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,54
|Açılış
|: 950,10
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler10:57
|IMASM
|51,55
|6.871.672
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.332.269
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|11.735.767
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|SAYAS
|36,14
|11.626.842
|% 9,52
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|POLTK
|648,80
|10.842.150
|% -7,71
|
|ERSU
|4,00
|6.327.427
|% -6,76
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|GRNYO
|2,36
|623.989
|% -4,84
|
|THYAO
|42,80
|696.396.159
|% -0,14
|
|KARSN
|5,97
|550.664.313
|% 6,04
|
|GARAN
|16,43
|546.959.088
|% 1,11
|
|ASELS
|23,44
|459.965.952
|% 2,90
|
|SISE
|19,44
|364.003.976
|% 0,10
|
|SKBNK
|1,29
|214.724.210
|% 7,50
|
|KARSN
|5,97
|550.664.313
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,38
|313.367.162
|% 1,15
|
|TSKB
|1,95
|81.938.267
|% 1,04
|
|AKBNK
|8,14
|283.992.091
|% 1,24
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9435
|15,9498
|% 0,49
|
|Euro
|16,9234
|16,9401
|% 0,83
|
|Sterlin
|19,9166
|20,0165
|% 0,76
|
|Frank
|16,3214
|16,4197
|% 0,63
|
|Riyal
|4,2301
|4,2513
|% 0,27
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|10,91
|
|Altın Gr.
|950
|950
|7,54
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,22
|