***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 10:29
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063271
BIST
14:103.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 13,88
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
14:1018,2682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
14:1018,2856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0810
|Açılış
|: 18,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
14:10990,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,52
|Açılış
|: 990,02
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler14:08
|ZOREN
|3,20
|389.659.646
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|65.535.031
|% 9,96
|
|KLSYN
|3,55
|53.084.526
|% 9,91
|
|ULUFA
|5,23
|108.750.658
|% 9,87
|
|IHLAS
|0,67
|78.350.125
|% 9,84
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.618.848
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.726.503.894
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.879.424
|% -9,98
|
|ASELS
|35,98
|4.960.096.751
|% 9,03
|
|THYAO
|75,90
|3.442.814.568
|% 2,15
|
|YKBNK
|7,25
|3.068.890.106
|% -7,76
|
|ISCTR
|9,31
|2.981.080.692
|% -8,46
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.879.424
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,25
|3.068.890.106
|% -7,76
|
|EKGYO
|4,40
|1.453.326.359
|% -0,45
|
|ISCTR
|9,31
|2.981.080.692
|% -8,46
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.879.424
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.014.710.938
|% -9,95
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2617
|18,2699
|% 0,22
|
|Euro
|18,2477
|18,2650
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9460
|21,0511
|% -0,19
|
|Frank
|19,0255
|19,1401
|% 0,80
|
|Riyal
|4,8432
|4,8675
|% 0,15
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-10,63
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|6.670
|6.771
|-61,00
|
|Tam
|6.697
|6.758
|-34,00
|
|Yarım
|3.263
|3.303
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|-0,63
|
Seans Raporu
14:08
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14:23TAVHL
Yüzde 6.69 oranında artışla 70.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 156, 921 adet işlem
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14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 26 artarak (% 0.17 ) 3, 773
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14:22
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14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, YKBNK
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14:22XU100
Endeks 3, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 47, 475.00 milyon TL de