***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 10:55
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063893
BIST
10:493.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 8,52
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.370
10:4918,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4930
|
18,2948
En Düşük
18,2293
10:4918,2849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3351
En Düşük
18,2312
10:49976,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,89
|Açılış
|: 976,58
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler10:45
|SMRTG
|45,98
|92.954.741
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|4.811.776
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|22.167.763
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|23.198.461
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,97
|7.498.345
|% 9,37
|
|ISGYO
|15,38
|3.250.102
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|106.883.796
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|2.072.805
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|3.580.757
|% -9,82
|
|GARAN
|20,58
|1.101.595.020
|% -5,51
|
|EKGYO
|4,57
|859.554.959
|% 4,58
|
|HALKB
|9,31
|666.816.645
|% -6,34
|
|AKBNK
|12,05
|612.451.668
|% -1,15
|
|THYAO
|74,20
|574.952.840
|% 0,34
|
|EKGYO
|4,57
|859.554.959
|% 4,58
|
|HALKB
|9,31
|666.816.645
|% -6,34
|
|YKBNK
|7,28
|509.772.571
|% -0,68
|
|ZOREN
|3,40
|186.073.654
|% 8,28
|
|ISCTR
|8,70
|475.485.720
|% -0,68
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2829
|18,2910
|% 0,19
|
|Euro
|18,2497
|18,2765
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,7654
|20,8696
|% -0,10
|
|Frank
|18,7919
|18,9051
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8515
|4,8758
|% 0,16
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-13,62
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-6,47
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.639
|6.733
|21,00
|
|Yarım
|3.235
|3.279
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,33
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,19
|
|B. Petrol
|90,75
|90,75
|-0,60
|
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10:45
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