***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 10:07
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRNYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065589
BIST
11:273.278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 12,56
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.282
En Düşük
3.242
11:2718,5078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0593
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5136
En Düşük
18,4132
11:2717,7135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 17,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:27964,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,11
|Açılış
|: 964,80
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ALKIM
|34,76
|111.485.982
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|76.456.674
|% 9,93
|
|KMPUR
|63,10
|196.247.875
|% 8,79
|
|DERHL
|4,22
|57.753.747
|% 8,76
|
|BRLSM
|11,67
|42.658.330
|% 8,36
|
|LIDFA
|4,67
|9.401.503
|% -32,32
|
|ULUFA
|5,19
|1.839.331
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.130.315
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,50
|351.500.449
|% -8,62
|
|SKBNK
|1,91
|293.988.343
|% -7,28
|
|SASA
|68,40
|817.910.170
|% -0,87
|
|THYAO
|70,65
|755.074.761
|% -0,49
|
|EKGYO
|4,03
|627.024.794
|% 1,26
|
|YKBNK
|7,40
|594.027.406
|% 2,21
|
|GARAN
|19,95
|565.076.303
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,03
|627.024.794
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,91
|293.988.343
|% -7,28
|
|ZOREN
|3,50
|351.500.449
|% -8,62
|
|TSKB
|2,44
|222.113.838
|% -3,56
|
|YKBNK
|7,40
|594.027.406
|% 2,21
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5033
|18,5049
|% 0,31
|
|Euro
|17,7072
|17,7242
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,7055
|19,8043
|% -0,13
|
|Frank
|18,5982
|18,7103
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9014
|4,9259
|% 0,30
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.623
|-6,02
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.567
|6.654
|-22,00
|
|Yarım
|3.195
|3.253
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,96
|83,96
|-0,91
|