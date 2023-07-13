***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2023 11:56
***GRNYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRNYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171308
BIST
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15:346.387
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 45,20
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:3426,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0324
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:3429,2592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1952
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:341.645,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.645,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:30
|EMKEL
|15,07
|120.199.355
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.979.669
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.408.479
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.747.675
|% 10,00
|
|AYCES
|266,50
|29.198.316
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.078.396
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.565.139.878
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,89
|33.861.850
|% -7,18
|
|ASELS
|68,30
|7.732.360.600
|% 7,90
|
|ASTOR
|84,75
|6.315.487.616
|% 6,14
|
|YKBNK
|14,25
|4.889.586.802
|% 3,34
|
|THYAO
|211,10
|4.493.396.409
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,88
|4.214.153.139
|% 1,78
|
|YKBNK
|14,25
|4.889.586.802
|% 3,34
|
|EKGYO
|8,45
|2.829.954.791
|% 0,60
|
|ISCTR
|14,88
|4.214.153.139
|% 1,78
|
|SKBNK
|2,97
|609.272.027
|% 0,00
|
|AKBNK
|24,08
|3.645.735.318
|% 4,24
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1464
|26,1518
|% 0,10
|
|Euro
|29,2466
|29,2629
|% 0,68
|
|Sterlin
|34,0670
|34,2378
|% 0,72
|
|Frank
|30,1998
|30,3817
|% 0,71
|
|Riyal
|6,9499
|6,9848
|% 0,12
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|3,81
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.144
|22,00
|
|Tam
|10.626
|10.819
|-7,00
|
|Yarım
|5.313
|5.434
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.717
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|0,17
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,06
|
Seans Raporu
15:30
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-
15:44ALFAS
Yüzde 4.16 oranında artışla 593.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 091, 803 adet işlem
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15:43EKSUN
Yüzde 5.35 oranında artışla 69.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 959, 489 adet işlem
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15:42PRKAB
Yüzde 4.28 oranında artışla 31.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 497, 552 adet işlem
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15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, HEKTS, GUBRF
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 73 artarak (% 0.84 ) 5, 745