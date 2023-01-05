***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36 (c) maddesi gereğince ,Şirketimizin 1 Ocak 2022 -31 Aralık 2022 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler itibariyle hazırlanmış işlem yapılan aracı kurumun ünvanı,şirket adına ilgili dönemde aracı kuruluşa ödenen komisyon tutarı,ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini içeren tablolar ekte bulunmaktadır.Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıGaranti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hisse Senedi% 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,001Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,001BPP (günlük)% 0,00025Ters Repo (O/N)% 0,0005Ters Repo (vadeli)% 0,0005VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,0105Yabancı Menkul Kıymet% 0,23Diğer% 0,03Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)123.264 76.686 199.950 384 200.334 12.507 212.841Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)8.707 4.243 12.950 2.147 15.097 1.585 16.682Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)93.794 69.061 162.855 79.978 242.833 7.757 250.590Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)225.765 149.990 375.755 82.509 458.264 21.849 480.113Ortalama Net Aktif Değer (TL)43.329.280 48.376.555 45.792.351 49.197.814 46.921.435 46.990.221 48.046.069Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,521 % 0,31 % 0,82 % 0,17 % 0,98 % 0,05 % 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094026BIST