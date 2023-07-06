***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36 (c) maddesi gereğince ,Şirketimizin 1 Ocak 2023 -30 Haziran 2023 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler itibariyle hazırlanmış işlem yapılan aracı kurumun ünvanı,şirket adına ilgili dönemde aracı kuruluşa ödenen komisyon tutarı,ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini içeren tablolar ekte bulunmaktadır.Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıGaranti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hisse Senedi% 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,001Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,001BPP (günlük)% 0,00025Ters Repo (O/N)% 0,0005Ters Repo (vadeli)% 0,0005Yabancı Menkul Kıymet% 0,0105 % 0,23Diğer% 0,03Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2023 2023 2023Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)56.067 8.017 64.084Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)89 66 155Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)25.058 19.053 44.111Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)81.214 27.136 108.350Ortalama Net Aktif Değer (TL)51.447.305 53.298.502 52.328.166Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,158 % 0,049 % 0,207http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166309BIST