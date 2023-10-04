***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
04.10.2023 12:11
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36 (c) maddesi gereğince ,Şirketimizin 1 Ocak 2023 -30 Eylül 2023 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler itibariyle hazırlanmış işlem yapılan aracı kurumun ünvanı,şirket adına ilgili dönemde aracı kuruluşa ödenen komisyon tutarı,ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini içeren tablolar ekte bulunmaktadır.
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,001
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,001
BPP (günlük)
% 0,00025
Ters Repo (O/N)
% 0,0005
Ters Repo (vadeli)
% 0,0005
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,0105 % 0,23
Diğer
% 0,03
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2023 2023 2023 2023 2023
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
56.067 8.017 64.084 13.476 77.560
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
89 66 155 385 540
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
25.058 19.053 44.111 14.109 58.220
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
81.214 27.136 108.350 27.970 136.320
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
51.447.305 53.298.502 52.328.166 62.946.940 55.943.035
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,158 % 0,049 % 0,207 % 0,044 % 0,243
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199368
BIST