Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

04.10.2023 12:11
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ü


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulunun III-48.5 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 19.ve 36-ç maddeleri gereğince,şirketimizin 1 Ocak 2023- 30 Eylül 2023 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler halinde hazırlanan, işlem yapılan portföy yönetim şirketinin ünvanı, ödenen komisyon tutarı ,ortalama net aktif değer ve ortalama net aktif  değerinin ödenen komisyon tutarına oranı bilgilerini içeren tablo ekte bulunmaktadır.

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2023 2023 2023 2023 2023
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
60400 63492 123892 75523 199415
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş T. Garanti Bankası A.Ş T. Garanti Bankası A.Ş T. Garanti Bankası A.Ş T. Garanti Bankası A.Ş
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
13213 13213 26426 13213 39639
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
51447305 53298502 52328116 62946940 55943035
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,143 % 0,144 % 0,287 % 0,14 % 0,427



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199369


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:188.434
Değişim :  -0,94% |  -79,99
Açılış :  8.524  
Önceki Kapanış :  8.514  
En Düşük
8.403 En Yüksek
8.533
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICUGS 9,02 4.620.891 % 10,00  
BFREN 8.155,10 17.182.796 % 10,00  
ISBTR 308.432,10 14.197.642 % 10,00  
DMRGD 14,97 3.621.258 % 9,99  
MRSHL 795,90 58.853.899 % 9,99  
daha fazla
13:18 Alış Satış %  
Dolar 27,5657 27,5710 % 0,49  
Euro 28,9953 29,0119 % 0,82  
Sterlin 33,3501 33,5173 % 0,71  
Frank 29,9168 30,0970 % 0,60  
Riyal 7,3275 7,3643 % 0,24  
daha fazla
13:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -0,16  
Altın Gr. 1.615 1.616 3,55  
Cumhuriyet 11.097 11.265 14,00  
Tam 10.870 10.952 -8,00  
Yarım 5.452 5.493 -4,00  
Çeyrek 2.718 2.746 -2,00  
Gümüş.Ons 21,12 21,14 -0,04  
Gümüş Gr. 18,70 18,73 0,00  
B. Petrol 89,91 89,91 -1,01  
Seans Raporu 13:18
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru