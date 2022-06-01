***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.06.2022 15:47
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşmenin ''Sermaye ve Paylar'' başlıklı 11. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 30/05/2022 tarihinde tescil edilmiş ve
31/05/2022
tarihl 10588 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033906
BIST
17:232.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 29,40
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:2316,4254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0300
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:2317,5829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0388
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5251
17:23972,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,08
|Açılış
|: 972,47
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:21
|PENTA
|496,60
|81.301.647
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.271.361
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.974.646
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.584.786
|% 9,86
|
|OZGYO
|2,57
|197.930.517
|% 9,36
|
|PSGYO
|12,96
|254.583.404
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|33.906.331
|% -9,97
|
|MEPET
|3,21
|24.641.636
|% -8,55
|
|AVTUR
|2,17
|2.342.362
|% -6,06
|
|METRO
|1,12
|74.107.770
|% -5,88
|
|THYAO
|49,66
|3.445.089.950
|% -0,48
|
|SASA
|38,12
|1.847.086.511
|% 4,50
|
|KRDMD
|14,98
|1.617.250.620
|% 1,90
|
|GARAN
|15,06
|1.576.712.095
|% 3,51
|
|SISE
|21,14
|1.492.714.264
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,84
|1.001.376.413
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,75
|1.280.727.604
|% 3,04
|
|DOHOL
|4,02
|993.974.931
|% 0,25
|
|KARSN
|7,23
|1.249.009.095
|% 3,43
|
|AKBNK
|8,50
|1.376.946.464
|% 1,67
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4166
|16,4263
|% 0,19
|
|Euro
|17,5395
|17,5593
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,4935
|20,5963
|% -0,59
|
|Frank
|16,9787
|17,0809
|% -0,29
|
|Riyal
|4,3685
|4,3904
|% 0,16
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,55
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.598
|23,00
|
|Tam
|6.463
|6.626
|23,25
|
|Yarım
|3.124
|3.205
|11,25
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|5,63
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,13
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,10
|