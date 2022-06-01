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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

01.06.2022 15:47
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Esas sözleşmenin ''Sermaye ve Paylar'' başlıklı 11. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 30/05/2022 tarihinde tescil edilmiş ve
 31/05/2022
 tarihl 10588 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033906


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