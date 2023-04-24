***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2023Açıklamalar01/01/2023-31/03/2023 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140586BIST