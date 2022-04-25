***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
25.04.2022 20:33
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -180.731 989.600 1.342.981 1.201.526 40.853.376 40.853.376
Transferler
1.236.806 -1.201.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
574.165 574.165 574.165
Dönem Karı (Zararı)
35.280 35.280
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
37.500.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
-180.731 989.600 2.579.787 574.165 41.462.821 41.462.821
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -185.837 1.049.676 2.109.431 1.001.779 41.475.049 41.475.049
Transferler
-1.001.779 1.001.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.583.186 5.583.186 5.583.186
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -185.837 1.049.676 3.111.210 5.583.186 47.058.235 47.058.235
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.493.000 599.300
Dönem Karı (Zararı)
5.583.186 574.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.207.285 -995.089
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
64.399 100.422
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-97.346 -6.564
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-156.450 -82.414
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-356.742 -1.551.154
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.661.146 544.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.382.093 -613.344
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-29.972.046 -3.247.677
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.930 -1.685.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.415.591 2.857.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.205 1.482.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.731 -20.531
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-82.731 -20.531
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-32.006.192 -1.034.268
Alınan Temettüler
156.450 82.414
Alınan Faiz
356.742 1.551.154
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.493.000 599.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.493.000 599.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.029.205 6.504.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.536.205 7.103.761
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.435.881 41.937.554
Finansal Yatırımlar
4 31.750.394 0
Ticari Alacaklar
5 32.672 3.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 9.372 447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.300 3.295
Diğer Alacaklar
6 5.353.926 343
Türev Araçlar
50.227 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 11.137 1.934
Diğer Dönen Varlıklar
7 18.676 16.098
ARA TOPLAM
47.652.913 41.959.671
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.652.913 41.959.671
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 43.532 50.843
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 341.666 398.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 22.794 23.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
407.992 472.391
TOPLAM VARLIKLAR
48.060.905 42.432.062
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 231.229 272.432
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.597 97.117
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
97.597 97.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
133.632 175.315
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
133.632 175.315
Ticari Borçlar
5 250.664 127.226
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 35.137 28.834
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
215.527 98.392
Diğer Borçlar
6 77.576 83.809
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 7
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
77.569 83.802
Kısa Vadeli Karşılıklar
98.333 80.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 98.333 80.889
ARA TOPLAM
657.802 564.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
657.802 564.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
167.135 191.166
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.599 88.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
68.599 88.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
98.536 102.398
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
98.536 102.398
Uzun Vadeli Karşılıklar
177.733 201.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 177.733 201.491
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
344.868 392.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.002.670 957.013
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.058.235 41.475.049
Ödenmiş Sermaye
12 37.500.000 37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-185.837 -185.837
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-185.837 -185.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.049.676 1.049.676
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.111.210 2.109.431
Net Dönem Karı veya Zararı
5.583.186 1.001.779
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.058.235 41.475.049
TOPLAM KAYNAKLAR
48.060.905 42.432.062
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 41.058.602 34.967.562
Satışların Maliyeti
13 -34.484.952 -33.375.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.573.650 1.591.618
BRÜT KAR (ZARAR)
6.573.650 1.591.618
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.060.843 -988.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 204.115 59.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -104.989 -50.583
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.611.933 611.975
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.611.933 611.975
Finansman Giderleri
-28.747 -37.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.583.186 574.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.583.186 574.165
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.583.186 574.165
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.583.186 574.165
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,14888500 0,01531100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.583.186 574.165
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.583.186 574.165
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023647
BIST