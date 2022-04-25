***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -180.731 989.600 1.342.981 1.201.526 40.853.376 40.853.376Transferler1.236.806 -1.201.526Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)574.165 574.165 574.165Dönem Karı (Zararı)35.280 35.280Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)37.500.000 0Dönem Sonu Bakiyeler-180.731 989.600 2.579.787 574.165 41.462.821 41.462.821Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -185.837 1.049.676 2.109.431 1.001.779 41.475.049 41.475.049Transferler-1.001.779 1.001.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.583.186 5.583.186 5.583.186Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -185.837 1.049.676 3.111.210 5.583.186 47.058.235 47.058.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.493.000 599.300Dönem Karı (Zararı)5.583.186 574.165Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.207.285 -995.089Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler64.399 100.422Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-97.346 -6.564Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-156.450 -82.414Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-356.742 -1.551.154Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.661.146 544.621İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-35.382.093 -613.344Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-29.972.046 -3.247.677Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.930 -1.685.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.415.591 2.857.681Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler117.205 1.482.339İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-82.731 -20.531Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-82.731 -20.531Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-32.006.192 -1.034.268Alınan Temettüler156.450 82.414Alınan Faiz356.742 1.551.154YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.493.000 599.300NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.493.000 599.300DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.029.205 6.504.461DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.536.205 7.103.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.435.881 41.937.554Finansal Yatırımlar4 31.750.394 0Ticari Alacaklar5 32.672 3.742İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 9.372 447İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar23.300 3.295Diğer Alacaklar6 5.353.926 343Türev Araçlar50.227 0Peşin Ödenmiş Giderler7 11.137 1.934Diğer Dönen Varlıklar7 18.676 16.098ARA TOPLAM47.652.913 41.959.671TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR47.652.913 41.959.671DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 43.532 50.843Kullanım Hakkı Varlıkları8 341.666 398.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 22.794 23.443TOPLAM DURAN VARLIKLAR407.992 472.391TOPLAM VARLIKLAR48.060.905 42.432.062KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 231.229 272.432İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar97.597 97.117Kiralama İşlemlerinden Borçlar97.597 97.117İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar133.632 175.315Kiralama İşlemlerinden Borçlar133.632 175.315Ticari Borçlar5 250.664 127.226İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 35.137 28.834İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar215.527 98.392Diğer Borçlar6 77.576 83.809İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 7İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar77.569 83.802Kısa Vadeli Karşılıklar98.333 80.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 98.333 80.889ARA TOPLAM657.802 564.356TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER657.802 564.356UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar167.135 191.166İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar68.599 88.768Kiralama İşlemlerinden Borçlar68.599 88.768İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar98.536 102.398Kiralama İşlemlerinden Borçlar98.536 102.398Uzun Vadeli Karşılıklar177.733 201.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 177.733 201.491TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER344.868 392.657TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.002.670 957.013ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.058.235 41.475.049Ödenmiş Sermaye12 37.500.000 37.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-185.837 -185.837Diğer Kazançlar (Kayıplar)-185.837 -185.837Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.049.676 1.049.676Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.111.210 2.109.431Net Dönem Karı veya Zararı5.583.186 1.001.779TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.058.235 41.475.049TOPLAM KAYNAKLAR48.060.905 42.432.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 41.058.602 34.967.562Satışların Maliyeti13 -34.484.952 -33.375.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.573.650 1.591.618BRÜT KAR (ZARAR)6.573.650 1.591.618Genel Yönetim Giderleri14 -1.060.843 -988.103Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 204.115 59.043Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -104.989 -50.583ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.611.933 611.975Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.611.933 611.975Finansman Giderleri-28.747 -37.810SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.583.186 574.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.583.186 574.165DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)5.583.186 574.165Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.583.186 574.165Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,14888500 0,01531100Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.583.186 574.165Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.583.186 574.165http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023647BIST