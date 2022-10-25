***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -180.731 989.600 1.342.981 1.201.526 40.853.376 40.853.376Transferler12 60.076 -60.076 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.065.313 1.065.313 1.065.313Kar Payları12 -375.000 -375.000 -375.000Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -180.731 1.049.676 2.109.431 1.065.313 41.543.689 41.543.689Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -185.837 1.049.676 2.109.431 1.001.779 41.475.049 41.475.049Transferler12 50.092 951.687 -1.001.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.165.347 9.165.347 9.165.347Kar Payları12 -400.000 -400.000 -400.000Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -185.837 1.099.768 2.661.118 9.165.347 50.240.396 50.240.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.506.852 -2.297.784Dönem Karı (Zararı)9.165.347 1.065.313Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.472.707 -1.241.802Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 109.445 211.091Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10-11 76.139 -44.797Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 -197.564 -153.869Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -1.651.196 -3.679.538Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-809.531 2.425.311İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.048.252 -5.670.064Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-40.408.178 -2.598.860Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-218.196 -25.112Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.464.117 -3.025.350Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler290.432 408.512Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-248.193 -429.254Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-41.355.612 -5.846.553Alınan Temettüler13 197.564 153.869Alınan Faiz13 1.651.196 3.679.538Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-284.638YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-67.223 -37.571Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -67.223 -37.571FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-400.000 -375.000Ödenen Temettüler12 -400.000 -375.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-39.974.075 -2.710.355NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-39.974.075 -2.710.355DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 42.029.205 6.504.461DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.055.130 3.794.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.048.757 41.937.554Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit HesaplarıFinansal Yatırımlar4 41.211.776 0Ticari Alacaklar5 221.938 3.742İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 2.938 447İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar219.000 3.295Diğer Alacaklar6 7.442.382 343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar343Türev Araçlar19.222Peşin Ödenmiş Giderler7 2.262 1.934Diğer Dönen Varlıklar7 18.625 16.098ARA TOPLAM50.964.962 41.959.671TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.964.962 41.959.671DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 93.197 50.843Kullanım Hakkı Varlıkları8 315.478 398.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 21.496 23.443TOPLAM DURAN VARLIKLAR430.171 472.391TOPLAM VARLIKLAR51.395.133 42.432.062KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 190.177 272.432İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar83.295 97.117Kiralama İşlemlerinden Borçlar83.295 97.117İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar106.882 175.315Kiralama İşlemlerinden Borçlar106.882 175.315Ticari Borçlar5 350.083 127.226İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 32.552 28.834İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar317.531 98.392Diğer Borçlar6 151.382 83.809İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 7İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar151.368 83.802Kısa Vadeli Karşılıklar196.409 80.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 196.409 80.889ARA TOPLAM888.051 564.356TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER888.051 564.356UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar53.907 191.166İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar40.261 88.768Kiralama İşlemlerinden Borçlar40.261 88.768İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.646 102.398Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.646 102.398Uzun Vadeli Karşılıklar212.779 201.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 212.779 201.491TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER266.686 392.657TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.154.737 957.013ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.240.396 41.475.049Ödenmiş Sermaye12 37.500.000 37.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-185.837 -185.837Diğer Kazançlar (Kayıplar)-185.837 -185.837Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.099.768 1.049.676Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.661.118 2.109.431Net Dönem Karı veya Zararı9.165.347 1.001.779TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.240.396 41.475.049TOPLAM KAYNAKLAR51.395.133 42.432.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 153.788.174 75.373.556 48.780.180 20.643.225Satışların Maliyeti13 -140.795.735 -70.304.551 -45.173.599 -19.029.711TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.992.439 5.069.005 3.606.581 1.613.514BRÜT KAR (ZARAR)12.992.439 5.069.005 3.606.581 1.613.514Genel Yönetim Giderleri14 -4.087.470 -4.414.189 -1.586.050 -1.683.268Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 303.846 677.549 58.751 248.299Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -10.290 -169.592 -2.255 -11.383ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.198.525 1.162.773 2.077.027 167.162FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.198.525 1.162.773 2.077.027 167.162Finansman Giderleri-33.178 -97.460 -5.948 -24.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.165.347 1.065.313 2.071.079 142.271SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.165.347 1.065.313 2.071.079 142.271DÖNEM KARI (ZARARI)9.165.347 1.065.313 2.071.079 142.271Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.165.347 1.065.313 2.071.079 142.271Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,24440900 0,02840800 0,05522900 0,00379300Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.165.347 1.065.313 2.071.079 142.271Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.165.347 1.065.313 2.071.079 142.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074182BIST