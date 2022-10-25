***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2022 19:08
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -180.731 989.600 1.342.981 1.201.526 40.853.376 40.853.376
Transferler
12 60.076 -60.076 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.065.313 1.065.313 1.065.313
Kar Payları
12 -375.000 -375.000 -375.000
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -180.731 1.049.676 2.109.431 1.065.313 41.543.689 41.543.689
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -185.837 1.049.676 2.109.431 1.001.779 41.475.049 41.475.049
Transferler
12 50.092 951.687 -1.001.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.165.347 9.165.347 9.165.347
Kar Payları
12 -400.000 -400.000 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -185.837 1.099.768 2.661.118 9.165.347 50.240.396 50.240.396
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.506.852 -2.297.784
Dönem Karı (Zararı)
9.165.347 1.065.313
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.472.707 -1.241.802
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 109.445 211.091
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10-11 76.139 -44.797
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -197.564 -153.869
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.651.196 -3.679.538
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-809.531 2.425.311
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.048.252 -5.670.064
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-40.408.178 -2.598.860
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-218.196 -25.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.464.117 -3.025.350
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
290.432 408.512
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-248.193 -429.254
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.355.612 -5.846.553
Alınan Temettüler
13 197.564 153.869
Alınan Faiz
13 1.651.196 3.679.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-284.638
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.223 -37.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -67.223 -37.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-400.000 -375.000
Ödenen Temettüler
12 -400.000 -375.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.974.075 -2.710.355
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.974.075 -2.710.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 42.029.205 6.504.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.055.130 3.794.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.048.757 41.937.554
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
0
Finansal Yatırımlar
4 41.211.776 0
Ticari Alacaklar
5 221.938 3.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 2.938 447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
219.000 3.295
Diğer Alacaklar
6 7.442.382 343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
343
Türev Araçlar
19.222
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.262 1.934
Diğer Dönen Varlıklar
7 18.625 16.098
ARA TOPLAM
50.964.962 41.959.671
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.964.962 41.959.671
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 93.197 50.843
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 315.478 398.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 21.496 23.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
430.171 472.391
TOPLAM VARLIKLAR
51.395.133 42.432.062
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 190.177 272.432
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
83.295 97.117
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
83.295 97.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
106.882 175.315
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
106.882 175.315
Ticari Borçlar
5 350.083 127.226
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 32.552 28.834
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
317.531 98.392
Diğer Borçlar
6 151.382 83.809
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 7
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
151.368 83.802
Kısa Vadeli Karşılıklar
196.409 80.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 196.409 80.889
ARA TOPLAM
888.051 564.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
888.051 564.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.907 191.166
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.261 88.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
40.261 88.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.646 102.398
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.646 102.398
Uzun Vadeli Karşılıklar
212.779 201.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 212.779 201.491
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
266.686 392.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.154.737 957.013
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.240.396 41.475.049
Ödenmiş Sermaye
12 37.500.000 37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-185.837 -185.837
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-185.837 -185.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.099.768 1.049.676
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.661.118 2.109.431
Net Dönem Karı veya Zararı
9.165.347 1.001.779
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.240.396 41.475.049
TOPLAM KAYNAKLAR
51.395.133 42.432.062
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 153.788.174 75.373.556 48.780.180 20.643.225
Satışların Maliyeti
13 -140.795.735 -70.304.551 -45.173.599 -19.029.711
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.992.439 5.069.005 3.606.581 1.613.514
BRÜT KAR (ZARAR)
12.992.439 5.069.005 3.606.581 1.613.514
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.087.470 -4.414.189 -1.586.050 -1.683.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 303.846 677.549 58.751 248.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -10.290 -169.592 -2.255 -11.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.198.525 1.162.773 2.077.027 167.162
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.198.525 1.162.773 2.077.027 167.162
Finansman Giderleri
-33.178 -97.460 -5.948 -24.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.165.347 1.065.313 2.071.079 142.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.165.347 1.065.313 2.071.079 142.271
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.165.347 1.065.313 2.071.079 142.271
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.165.347 1.065.313 2.071.079 142.271
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,24440900 0,02840800 0,05522900 0,00379300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.165.347 1.065.313 2.071.079 142.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.165.347 1.065.313 2.071.079 142.271
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074182
BIST