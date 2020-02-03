***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 5.000 79,56 80,15 400.750 15,51 0,97İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. 17.000 24,69 23,34 396.780 15,36 0,96Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriMAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 8.000 55,84 56,95 455.600 17,64 1,1Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiKRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 100.000 3 2,82 282.000 10,92 0,69Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI 30.000 14,39 13,68 410.400 15,89 0,99HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriSAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 40.000 10,5 9,75 390.000 15,1 0,94Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimİNDES İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.000 12,8 13,03 247.570 9,58 0,6SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,38 2 1.500.000 1 1,53 2.288.227,22 19,8 5,52TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,344 12 1.500.000 1 1 1.500.967,61 12,99 3,62TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 16/07/2020 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1,01 1.454.597,54 12,58 3,51Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuTRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,97 68.183,14 0,59 0,16ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY0220 400 2.405.480D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIXS1508914691 XS1508914691 2,75 2 500.000 1,01 1,04 3.115.430,6 26,95 7,52XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,05 3.131.165,41 27,09 7,56E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 1.286.093,72 1.286.093,72 100 3,1REPO/TERS REPO 03/02/2020 TRT170221T12 10,9 17.500.000 17.515.678,08 95,47 42,28REPO/TERS REPO 03/02/2020 TRT240227T17 10,9 500.000 500.447,95 2,73 1,21REPO/TERS REPO 03/02/2020 TRT071020T23 9,5 301.000 301.235,03 1,64 0,73REPO/TERS REPO 03/02/2020 TRT071010T23 9,5 29.000 29.022,64 0,16 0,07TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 14/04/2020 10,49 7.100.000 7.147.817,06 93,44 17,26TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 25/02/2020 10,25 500.000 501.696,73 6,56 1,21ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.423.662,73 % 100 % 101,08B. HAZIR DEĞERLER12.655,25 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar12.655,25 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.347.405,64 % 100 % 3,29a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.347.405,64 % 100 % 3,29Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.803.047,97 % 100 -% 4,4a) Takasa Borçlar-12.800 % 0,71 -% 0,03b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.790.247,97 % 99,29 -% 4,37NET VARLIK DEĞERİ40.980.675,65 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,17İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama31.01.2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816615BIST