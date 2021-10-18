***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 461.982 2.692.221,98 7,45 6,37Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 61.745 2.033.531 5,63 4,81Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 216.589 4.844.104,18 13,4 11,47Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 442.243 5.389.618,51 14,91 12,76Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 40.113 2.098.305,08 5,81 4,97Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 58.213 3.382.544,48 9,36 8,01Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 149.163 2.183.746,32 6,04 5,17HaberleşmeHaberleşme 228.915 2.120.909,66 5,87 5,02DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.026.531 5.121.592,74 14,17 12,12Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 671.677 5.295.139,86 14,65 12,53Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 59.429 979.984,21 2,71 2,32DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVİOP XU0 F_XU0301021 2.350 1.520 35.720.000GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 5.683.070,58 5.683.070,58 100 13,45REPO/TERS REPO 460.000 420.597,21 100 1ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.245.365,81 % 100 % 101,21B. HAZIR DEĞERLER5.702,52 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar5.702,52 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)3.075.195,52 % 100 % 7,37a) Takastan Alacaklar2.521.120,54 % 100 % 6,04b) Diğer Alacaklar554.074,98 % 100 % 1,33Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-3.584.786,64 % 100 -% 8,59a) Takasa Borçlar-2.360.649,1 % 100 -% 5,66b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.224.137,54 % 100 -% 2,93NET VARLIK DEĞERİ41.741.477,21Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1131İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama15/10/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971197BIST