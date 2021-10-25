***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 461.982 2.810.868,72 7,49 6,72Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 76.745 2.521.346,5 6,73 6,02Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 215.589 5.009.662,38 13,37 11,97Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 432.243 5.652.915,59 15,08 13,51Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 20.337 1.468.652,75 3,92 3,51Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 66.213 3.760.369,74 10,03 8,98Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 144.163 2.038.464,82 5,44 4,87HaberleşmeHaberleşme 203.554 1.779.255 4,75 4,25DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.026.531 5.415.300,21 14,45 12,94Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 696.677 6.028.702,14 16,09 14,4Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 59.429 992.464,3 2,65 2,37DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVİOP XU0 F_XU0301021 2.350 1.598 37.553.000GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 3.867.983,13 3.867.983,13 100 9,24REPO/TERS REPO 510.000 510.622,48 100 1,22ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.856.607,76 % 100 % 100,62B. HAZIR DEĞERLER6.217,86 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar6.217,86 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)2.083.719,02 % 100 % 5,01a) Takastan Alacaklar1.529.644,04 % 100 % 3,68b) Diğer Alacaklar554.074,98 % 100 % 1,33Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-2.346.832,7 % 100 -% 5,64a) Takasa Borçlar-1.183.242,66 % 100 -% 2,84b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.163.590,04 % 100 -% 2,8NET VARLIK DEĞERİ41.599.711,94Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1093İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama22/10/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972130BIST