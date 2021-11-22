***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocaklığı 74.500 1.851.300 6,29 4,73İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 28.500 878.940 2,98 2,24Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 18.615 2.887.186,5 9,79 7,37Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 242.000 3.115.780 10,57 7,96Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 53.631 2.427.357,95 8,23 6,2Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUElektirik Gaz Su 170.000 1.521.960 5,16 3,89İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 42.500 2.590.775 8,79 6,62Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 110.000 1.879.900 6,38 4,8HaberleşmeHaberleşme 92.000 1.290.070 4,38 3,29DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 870.000 5.775.750 19,59 14,75Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 236.000 3.736.740 12,67 9,54Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 81.429 1.525.979,46 5,17 3,9DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVİOP XU0 F_XU0301021 1.440 1.929 27.777.600VİOP XAUUSD F_XAUUSD1221 225 1.862,45 4.620.710,51VİOP USDTRY 180 11,28 2.046.798GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 3.878.000,16 3.878.000,16 100 9,91REPO/TERS REPO 5.790.000 5.796.820,28 100 14,8ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ39.156.559,35 % 100 % 96,38B. HAZIR DEĞERLER2.484,28 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar2.484,28 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)2.386.398,35 % 100 % 8,63a) Takastan Alacaklar1.851.555 % 77,59 % 7,31b) Diğer Alacaklar534.843,35 % 22,41 % 1,32Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-917.135,26 % 100 -% 2,26a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-917.135,26 % 100 -% 2,26NET VARLIK DEĞERİ40.628.306,72Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0834İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama19/11/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978947BIST