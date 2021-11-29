***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAA KOZA ANADOLU METAL İŞLETMELERİ A.Ş. 76.050 17,31 19,09 1.451.794,5 4,98 3,81KOZAL.E KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 4.375 114 120 525.000 1,8 1,38İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriKORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 31.595 26,2 32,34 1.021.782,3 3,5 2,68Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 11.100 110,23 149 1.653.900 5,67 4,34Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 87.000 16,76 22,48 1.955.760 6,71 5,13KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 204.146 7,09 8,62 1.759.738,52 6,04 4,61Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOASO TOFAS TURK OTOMOBİL A.Ş. 9.363 46,48 78,7 736.868,1 2,53 1,93ARCLK ARÇELİK A.Ş. 40.775 35,44 42,84 1.746.801 5,99 4,58Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUENJSA ENERJİSA A.Ş. 84.574 11,83 12,82 1.084.238,68 3,72 2,84GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş. 80.685 4,36 4,89 394.549,65 1,35 1,03İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 31.595 62,92 69,1 2.183.214,5 7,49 5,72MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 19.722 39,67 44 867.768 2,98 2,28Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 87.493 13,05 16,99 1.486.506,07 5,1 3,9HaberleşmeTTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 39.857 7,36 9,17 365.488,69 1,25 0,96TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. 49.580 16,45 18,37 910.784,6 3,12 2,39MOBTL MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN.TİC. A.Ş. 710.000 1,6 1,67 1.185.700 4,07 3,11DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK AKBANK T.A.Ş. 393.706 5,32 6,61 2.602.396,66 8,93 6,82ISCTR T. İŞ BANKASI T.A.Ş. 131.236 5,58 6,7 879.281,2 3,02 2,31VAKBN T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 145.823 3,75 3,78 551.210,94 1,89 1,45Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriKCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 59.000 22,13 28,32 1.670.880 5,73 4,38SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 165.263 8,62 11,94 1.973.240,22 6,77 5,17Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS ASELSAN ELEKTRONİK SN.TİC.A.Ş. 103.741 17,17 20,68 2.145.363,88 7,36 5,63DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP BIST 30 F_XU0301221 1.430 1.949,5 27.877.850VIOP BIST 30 F_XAUUSD1221 115 1.802,1 2.503.187,18GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 4.090.916,96 4.090.916,96 100 10,73REPO/TERS REPO 29/11/2021 TRT171127T15 15,21 4.000.000 4.005.000,55 81,8 10,5REPO/TERS REPO 29/11/2021 TRT030523T13 14,5 580.000 580.691,23 11,86 1,52REPO/TERS REPO 29/11/2021 TRT030523T13 14,5 310.000 310.369,45 6,34 0,8ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ38.139.245,7 % 100 % 96,6B. HAZIR DEĞERLER5.495,81 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar5.495,81 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)4.292.248,99 % 100 % 10,51a) Takastan Alacaklar3.755.524,68 % 87,5 % 9,2b) Diğer Alacaklar536.724,31 % 12,5 % 1,31Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.601.887,41 % 100 -% 3,92a) Takasa Borçlar-811.400 % 50,65 -% 1,98b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-790.487,41 % 49,35 -% 1,94NET VARLIK DEĞERİ40.835.103,09Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0889İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26/11/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980010BIST