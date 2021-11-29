***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.11.2021 11:32
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL İŞLETMELERİ A.Ş. 76.050 17,31 19,09 1.451.794,5 4,98 3,81
KOZAL.E KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 4.375 114 120 525.000 1,8 1,38
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 31.595 26,2 32,34 1.021.782,3 3,5 2,68
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 11.100 110,23 149 1.653.900 5,67 4,34
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 87.000 16,76 22,48 1.955.760 6,71 5,13
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 204.146 7,09 8,62 1.759.738,52 6,04 4,61
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO TOFAS TURK OTOMOBİL A.Ş. 9.363 46,48 78,7 736.868,1 2,53 1,93
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 40.775 35,44 42,84 1.746.801 5,99 4,58
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ENJSA ENERJİSA A.Ş. 84.574 11,83 12,82 1.084.238,68 3,72 2,84
GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş. 80.685 4,36 4,89 394.549,65 1,35 1,03
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 31.595 62,92 69,1 2.183.214,5 7,49 5,72
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 19.722 39,67 44 867.768 2,98 2,28
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 87.493 13,05 16,99 1.486.506,07 5,1 3,9
Haberleşme
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 39.857 7,36 9,17 365.488,69 1,25 0,96
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. 49.580 16,45 18,37 910.784,6 3,12 2,39
MOBTL MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN.TİC. A.Ş. 710.000 1,6 1,67 1.185.700 4,07 3,11
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 393.706 5,32 6,61 2.602.396,66 8,93 6,82
ISCTR T. İŞ BANKASI T.A.Ş. 131.236 5,58 6,7 879.281,2 3,02 2,31
VAKBN T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 145.823 3,75 3,78 551.210,94 1,89 1,45
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 59.000 22,13 28,32 1.670.880 5,73 4,38
SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 165.263 8,62 11,94 1.973.240,22 6,77 5,17
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SN.TİC.A.Ş. 103.741 17,17 20,68 2.145.363,88 7,36 5,63
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP BIST 30 F_XU0301221 1.430 1.949,5 27.877.850
VIOP BIST 30 F_XAUUSD1221 115 1.802,1 2.503.187,18
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 4.090.916,96 4.090.916,96 100 10,73
REPO/TERS REPO 29/11/2021 TRT171127T15 15,21 4.000.000 4.005.000,55 81,8 10,5
REPO/TERS REPO 29/11/2021 TRT030523T13 14,5 580.000 580.691,23 11,86 1,52
REPO/TERS REPO 29/11/2021 TRT030523T13 14,5 310.000 310.369,45 6,34 0,8
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
38.139.245,7 % 100 % 96,6
B. HAZIR DEĞERLER
5.495,81 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
5.495,81 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
4.292.248,99 % 100 % 10,51
a) Takastan Alacaklar
3.755.524,68 % 87,5 % 9,2
b) Diğer Alacaklar
536.724,31 % 12,5 % 1,31
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-1.601.887,41 % 100 -% 3,92
a) Takasa Borçlar
-811.400 % 50,65 -% 1,98
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-790.487,41 % 49,35 -% 1,94
NET VARLIK DEĞERİ
40.835.103,09
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0889
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
26/11/2021 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980010
BIST