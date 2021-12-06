***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocaklığı 80.425 2.209.844 7,36 5,52İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 31.595 1.151.321,8 3,84 2,87Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 9.600 1.488.000 4,96 3,72Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 286.146 3.928.632,18 13,09 9,81Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 46.638 2.584.696,95 8,61 6,45Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUElektirik Gaz Su 165.259 1.607.165,57 5,35 4,01İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 51.317 3.044.703,3 10,14 7,6Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 87.493 1.621.245,29 5,4 4,05HaberleşmeHaberleşme 799.437 2.635.958,2 8,78 6,58DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 545.765 3.328.621,96 11,09 8,31Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 244.263 4.470.194,75 14,89 11,16Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 88.741 1.948.752,36 6,49 4,87DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVİOP XU0 F_XU0301221 1.290 2.072,75 26.738.475GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.381.357,51 2.381.357,51 100 5,95REPO/TERS REPO 7.640.000 7.650.204,15 100 19,1ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.050.698,02 % 100 % 92,22B. HAZIR DEĞERLER9.762,05 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar9.762,05 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.821.238,13 % 100 % 4,45a) Takastan Alacaklar1.311.500 % 72,01 % 3,21b) Diğer Alacaklar509.738,13 % 27,99 % 1,24Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-920.617,56 % 100 -% 2,25a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-920.617,56 % 100 -% 2,25NET VARLIK DEĞERİ40.961.080,64Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0923İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03/12/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981094BIST