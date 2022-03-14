***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK VE TAŞ OCAKLIĞI 15.000 368.100 4,46 0,8İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGIDA , İÇKİ VE TÜTÜN 1.500 160.650 8,94 0,35Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDOKUMA,GİYİM EŞYASI VE DERİ 10.000 407.850 4,95 0,88Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKİMYA,PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER 12.600 542.010 6,37 1,18Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMETAL ANA SANAYİ 48.000 1.040.800 6,56 2,26Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMETAL EŞYA, MAKİNE GEREÇ YAPIM 4.050 541.570 6,56 1,18Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ SU 37.000 488.820 5,93 1,06İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPERAKENDE TİCARET 22.000 713.700 8,65 1,55Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaULAŞTIRMA 22.000 581.240 7,44 1,26HaberleşmeHABERLEŞME 44.000 695.420 8,43 1,51DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI 241.000 1.375.150 16,66 2,98Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHOLDİNGLER VE KİRALAMA ŞİRKETLERİ 41.000 839.050 10,17 1,82Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimBİLİŞİM 6.000 237.960 4,88 0,52SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliTRT180625T13