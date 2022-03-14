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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

14.03.2022 16:09
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLIĞI 15.000 368.100 4,46 0,8
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
GIDA , İÇKİ VE TÜTÜN 1.500 160.650 8,94 0,35
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
DOKUMA,GİYİM EŞYASI VE DERİ 10.000 407.850 4,95 0,88
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
KİMYA,PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER 12.600 542.010 6,37 1,18
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
METAL ANA SANAYİ 48.000 1.040.800 6,56 2,26
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
METAL EŞYA, MAKİNE GEREÇ YAPIM 4.050 541.570 6,56 1,18
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ SU 37.000 488.820 5,93 1,06
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
PERAKENDE TİCARET 22.000 713.700 8,65 1,55
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
ULAŞTIRMA 22.000 581.240 7,44 1,26
Haberleşme
HABERLEŞME 44.000 695.420 8,43 1,51
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI 241.000 1.375.150 16,66 2,98
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
HOLDİNGLER VE KİRALAMA ŞİRKETLERİ 41.000 839.050 10,17 1,82
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
BİLİŞİM 6.000 237.960 4,88 0,52
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT180625T13
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOBET 4,51 54.940.825 % 10,00  
FENER 26,42 114.005.475 % 9,99  
RAYSG 11,78 1.064.065 % 9,99  
MERIT 31,72 9.358.250 % 9,99  
CLEBI 212,60 23.565.776 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7683 14,7747 % 0,06  
Euro 16,2070 16,2961 % 0,98  
Sterlin 19,2176 19,3140 % 0,15  
Frank 15,7327 15,8275 % 0,02  
Riyal 3,9294 3,9491 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.958 -24,94  
Altın Gr. 931 932 -9,72  
Cumhuriyet 6.156 6.249 -18,00  
Tam 6.114 6.268 -61,47  
Yarım 2.955 3.032 -29,74  
Çeyrek 1.482 1.516 -14,87  
Gümüş.Ons 25,11 25,14 -0,70  
Gümüş Gr. 11,96 11,97 -0,29  
B. Petrol 107 107 -6,09  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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