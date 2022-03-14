***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
14.03.2022 16:09
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLIĞI 15.000 368.100 4,46 0,8
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
GIDA , İÇKİ VE TÜTÜN 1.500 160.650 8,94 0,35
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
DOKUMA,GİYİM EŞYASI VE DERİ 10.000 407.850 4,95 0,88
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
KİMYA,PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER 12.600 542.010 6,37 1,18
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
METAL ANA SANAYİ 48.000 1.040.800 6,56 2,26
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
METAL EŞYA, MAKİNE GEREÇ YAPIM 4.050 541.570 6,56 1,18
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ SU 37.000 488.820 5,93 1,06
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
PERAKENDE TİCARET 22.000 713.700 8,65 1,55
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
ULAŞTIRMA 22.000 581.240 7,44 1,26
Haberleşme
HABERLEŞME 44.000 695.420 8,43 1,51
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI 241.000 1.375.150 16,66 2,98
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
HOLDİNGLER VE KİRALAMA ŞİRKETLERİ 41.000 839.050 10,17 1,82
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
BİLİŞİM 6.000 237.960 4,88 0,52
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT180625T13