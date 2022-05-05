***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRFFFKR22316 TRFFFKR22316 4.000.000 85,05 85,39 3.415.507,6 12,87 7,05TRSARCL22315 TRSARCL22315 2,6 8 2.800.000 102,51 103,57 2.899.937,88 10,91 5,98TRSOPAS22319 TRSOPAS22319 5,07 4 3.800.000 101,08 102,21 3.883.933,64 14,62 8,02TRSTPRS12313 TRSTPRS12313 3,92 8 2.000.000 103,38 100,43 2.008.678,6 7,56 4,15TRFTBTF22312 TRFTBTF22312 23,73 1 4.000.000 104,55 104,98 4.199.050,8 15,8 8,67Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliTRT180625T13 18.06.2025 TRT180625T13 1,5 2 1.000.000 238,59 242,69 2.426.938,3 9,13 5,01Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARF_USDTRY0522 F_USDTRY0522 450 15,04 15,06 6.777.450GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIUS900123BZ27 US900123BZ27 3,125 2 500.000 1,02 1,04 7.735.461,4 29,11 15,96GRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 5.083.621,91 5.083.621,91 100 10,49REPO/TERS REPO 05/05/2022 TRT210235T10 14,31 7.000.000 7.016.466,3 100 14,48REPO/TERS REPO 05/05/2022 TRT180237T13 13,5 920.000 922.041,64 100 1,9MEVDUAT AKBANK 21/06/2022 17 1.062.958,34 1.065.896,78 33,33 2,2MEVDUAT HALK BANKASI 05/05/2022 15 1.063.206,74 1.065.828,35 33,33 2,2MEVDUAT GARANTİ BANKASI 05/05/2022 14,5 1.063.431,87 1.065.966,63 33,34 2,2BORSA YATIRIM FONU US78468R6633 1.300 451 91,43 1.952.540,9 34,46 4,03BORSA YATIRIM FONU US4642886794 1.200 110,2 110,18 1.954.928,71 34,52 4,03BORSA YATIRIM FONU IE00BJK3WF00 1.300 101,59 101,58 1.757.354,09 31,02 3,63ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ48.454.153,53 % 100 % 100,49B. HAZIR DEĞERLER7.280,28 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar7.280,28 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)627.824,91 % 100 % 1,3a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar627.824,91 % 100 % 1,3Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-871.108,34 % 100 -% 1,81a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-871.108,34 % 100 -% 1,81NET VARLIK DEĞERİ48.218.690,38Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,2858İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29/04/2022 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026756BIST