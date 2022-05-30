***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRFFFKR22316 TRFFFKR22316 4.000.000 85,05 86,61 3.464.373,6 11,74 6,98TRSARCL22315 TRSARCL22315 3,91 8 2.800.000 102,51 104,28 2.919.705,6 9,9 5,89TRSOPAS22319 TRSOPAS22319 5,07 4 3.800.000 101,08 100,42 3.816.040,18 12,94 7,89TRSTPRS12313 TRSTPRS12313 3,92 8 2.000.000 103,38 101,51 2.030.138 6,88 4,09TRFTBTF22312 TRFTBTF22312 23,73 1 4.000.000 104,55 106,95 4.277.967,6 14,5 8,62Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliTRT210623T10 21.06.2023 TRT210623T10 1,13 3.000.000 101,26 101,6 3.047.922,3 10,33 6,14Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARF_USDTRY0922 F_USDTRY0922 594 17,9 17,87 10.615.017,6F_USDTRY0622 F_USDTRY0622 75 16,82 16,73 1.254.390GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIUS900123BZ27 US900123BZ27 3,125 2 600.000 1,02 1,01 9.945.012,82 33,71 20,05GRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 4.191.272,7 4.191.272,7 100 8,45REPO/TERS REPO 30/05/2022 TRT230233T10 14,36 1.000.000 1.001.180,27 7,9 2,02REPO/TERS REPO 30/05/2022 TRT070727T13 14,35 11.000.000 11.012.973,97 86,88 22,2REPO/TERS REPO 30/05/2022 TRT180237T13 14 640.000 640.736,44 5,06 1,29REPO/TERS REPO 30/05/2022 TRT180237T13 14 20.000 20.023,01 0,16 0,04MEVDUAT AKBANK 21/06/2022 17 1.062.958,34 1.078.227,98 33,35 2,17MEVDUAT HALK BANKASI 22/06/2022 18,25 1.067.580,93 1.077.466,01 33,32 2,17MEVDUAT GARANTİ BANKASI 21/06/2022 17 1.070.633,01 1.077.578,68 33,33 2ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ49.600.619,16 % 100 % 101,44B. HAZIR DEĞERLER12.467,63 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar12.467,63 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)408.406,66 % 100 % 0,98a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar408.406,66 % 100 % 0,98Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.197.704,12 % 100 -% 2,45a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.197.704,12 % 100 -% 2,45NET VARLIK DEĞERİ48.895.789,33Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,3038İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.05.2022Açıklama27/05/2022 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033260BIST