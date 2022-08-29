***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.08.2022 16:29
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRFTBTF22312 TRFTBTF22312 23,73 1 4.000.000 112,19 112,64 4.505.508,16 17,3294 8,9861
TRPTMKVA2233 TRPTMKVA2233 24,39 1 1.540.000 92,91 93,13 1.434.224,96 5,516 2,8611
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY0922 F_USDTRY0922 750 18,62 18,62 13.968.075
F_USDTRY1222 F_USDTRY1222 355 20,2 20,31 7.209.553
F_USDTRY1022 F_USDTRY1022 125 19,1 19,09 2.386.425
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123BZ27 3,125 2 850.000 102,01 102,8 15.865.247,52 61,0226 31,6502
EUROBOND XS1750996206 2,75 2 230.000 100,47 100,44 4.194.195,94 16,132 8,3671
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP TEMİNAT 7.233.178,37 7.233.178,37 100 14,4297
REPO/TERS REPO 29/08/2022 TRT180123T10 12,9 6.000.000 6.006.361,64 100 11,9823
MEVDUAT AKBANK 31/08/2022 24,5 1.112.759,4 1.138.137,8 36,16 2,2705
MEVDUAT Halkbank 23/09/2022 20 1.000.000 1.005.442,33 31,945 25
MEVDUAT Ziraat 23/09/2022 20 1.000.000 1.003.809,62 31,895 22
BORSA YATIRIM FONU IE00BJK3WF00 850 101,54 101,78 1.570.764,63 33,4068 3,13
BORSA YATIRIM FONU US4642886794 785 109,98 110,11 1.569.372,95 33,3771 3,14
BORSA YATIRIM FONU US78468R6633 940 91,42 91,51 1.561.802,63 33,2161 3,115
BORSA PARA PİYASASI 13/09/2022 22,5 3.000.000 3.038.657,92 100 6,061
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
50.126.704,47 % 100 % 100,38
B. HAZIR DEĞERLER
10.367,47 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
10.367,47 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
488.203,33 % 100 % 0,98
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
488.203,33 % 100 % 0,98
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-689.861,55 % 100 -% 1,38
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-689.861,55 % 100 -% 1,38
NET VARLIK DEĞERİ
49.935.413,72
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3316
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Açıklama
26/08/2022 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058886
BIST