***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRFTBTF22312 TRFTBTF22312 23,73 1 4.000.000 112,19 112,64 4.505.508,16 17,3294 8,9861TRPTMKVA2233 TRPTMKVA2233 24,39 1 1.540.000 92,91 93,13 1.434.224,96 5,516 2,8611Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARF_USDTRY0922 F_USDTRY0922 750 18,62 18,62 13.968.075F_USDTRY1222 F_USDTRY1222 355 20,2 20,31 7.209.553F_USDTRY1022 F_USDTRY1022 125 19,1 19,09 2.386.425GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123BZ27 3,125 2 850.000 102,01 102,8 15.865.247,52 61,0226 31,6502EUROBOND XS1750996206 2,75 2 230.000 100,47 100,44 4.194.195,94 16,132 8,3671GRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP TEMİNAT 7.233.178,37 7.233.178,37 100 14,4297REPO/TERS REPO 29/08/2022 TRT180123T10 12,9 6.000.000 6.006.361,64 100 11,9823MEVDUAT AKBANK 31/08/2022 24,5 1.112.759,4 1.138.137,8 36,16 2,2705MEVDUAT Halkbank 23/09/2022 20 1.000.000 1.005.442,33 31,945 25MEVDUAT Ziraat 23/09/2022 20 1.000.000 1.003.809,62 31,895 22BORSA YATIRIM FONU IE00BJK3WF00 850 101,54 101,78 1.570.764,63 33,4068 3,13BORSA YATIRIM FONU US4642886794 785 109,98 110,11 1.569.372,95 33,3771 3,14BORSA YATIRIM FONU US78468R6633 940 91,42 91,51 1.561.802,63 33,2161 3,115BORSA PARA PİYASASI 13/09/2022 22,5 3.000.000 3.038.657,92 100 6,061ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ50.126.704,47 % 100 % 100,38B. HAZIR DEĞERLER10.367,47 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar10.367,47 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)488.203,33 % 100 % 0,98a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar488.203,33 % 100 % 0,98Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-689.861,55 % 100 -% 1,38a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-689.861,55 % 100 -% 1,38NET VARLIK DEĞERİ49.935.413,72Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,3316İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.08.2022Açıklama26/08/2022 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058886BIST