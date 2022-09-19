***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
19.09.2022 12:07
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN 7.300 246.740 100 0,48
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRFTBTF82316 TRFTBTF82316 4.000.000 4.070.023,12 18,5698 7,9867
TRSINGB52324 TRSINGB52324 5.000.000 4.191.667,5 19,1249 8,225
TRFALNFK2216 TRFALNFK2216 1.500.000 1.939.203,4 8,8478 3,8053
TRFDNFK22310 TRFDNFK22310 2.000.000 1.830.205,8 8,3505 3,5914
TRFTISBE2225 TRFTISBE2225 2.000.000 1.962.574,4 8,9544 3,8512
TRFYAKFE2238 TRFYAKFE2238 2.000.000 1.980.035,2 9,0341 3,8854
TRSARCL22323 TRSARCL22323 1.500.000 1.716.458,72 7,8315 3,3682
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
F_XU0301022 50 1.908.000
F_USDTRY1222 300 5.929.350
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND XS1750996206 XS1750996206 230.000 4.227.149,07 19,287 8,295
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VADELİ MEVDUAT 2.000.000 2.032.293,59 100 3,988
BORSA YATIRIM FONU 2.575 4.723.238,22 100 9,32
REPO/TERS REPO 6.000.000 6.006.263,01 100 11,7868
BPP 9.000.000 9.010.319,17 100 17,681
TEMİNAT TUTARI 7.023.682,2 7.023.682,2 100 13,74
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
50.959.853,4 % 100 % 101,83
B. HAZIR DEĞERLER
15.333,39 % 100 % 0,04
a) Kasa
b) Bankalar
15.333,39 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
457.503,52 % 100 % 0,91
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
457.503,52 % 100 % 0,91
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-1.390.453,98 % 100 -% 2,28
a) Takasa Borçlar
-250.244 % 100 -% 0,5
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.140.209,98 % 100 -% 2,28
NET VARLIK DEĞERİ
50.042.236,33
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3344
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
16/09/2022 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063923
BIST