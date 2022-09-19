***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS ASELSAN 7.300 246.740 100 0,48DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITRFTBTF82316 TRFTBTF82316 4.000.000 4.070.023,12 18,5698 7,9867TRSINGB52324 TRSINGB52324 5.000.000 4.191.667,5 19,1249 8,225TRFALNFK2216 TRFALNFK2216 1.500.000 1.939.203,4 8,8478 3,8053TRFDNFK22310 TRFDNFK22310 2.000.000 1.830.205,8 8,3505 3,5914TRFTISBE2225 TRFTISBE2225 2.000.000 1.962.574,4 8,9544 3,8512TRFYAKFE2238 TRFYAKFE2238 2.000.000 1.980.035,2 9,0341 3,8854TRSARCL22323 TRSARCL22323 1.500.000 1.716.458,72 7,8315 3,3682TahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIF_XU0301022 50 1.908.000F_USDTRY1222 300 5.929.350D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND XS1750996206 XS1750996206 230.000 4.227.149,07 19,287 8,295E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVADELİ MEVDUAT 2.000.000 2.032.293,59 100 3,988BORSA YATIRIM FONU 2.575 4.723.238,22 100 9,32REPO/TERS REPO 6.000.000 6.006.263,01 100 11,7868BPP 9.000.000 9.010.319,17 100 17,681TEMİNAT TUTARI 7.023.682,2 7.023.682,2 100 13,74ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ50.959.853,4 % 100 % 101,83B. HAZIR DEĞERLER15.333,39 % 100 % 0,04a) Kasab) Bankalar15.333,39 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)457.503,52 % 100 % 0,91a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar457.503,52 % 100 % 0,91Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.390.453,98 % 100 -% 2,28a) Takasa Borçlar-250.244 % 100 -% 0,5b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.140.209,98 % 100 -% 2,28NET VARLIK DEĞERİ50.042.236,33Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,3344İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama16/09/2022 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063923BIST