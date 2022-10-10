***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş. 3.200 269.440 33,74 0,53HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 36.000 293.040 36,7 0,57Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS ASELSAN ELEKTRONİK SAN.TİC.A.Ş. 7.500 236.100 29,56 0,46DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITRFTBTF82316 TRFTBTF82316 4.000.000 4.131.965,6 10,8933 8,0965TRSINGB52324 TRSINGB52324 5.000.000 4.253.471,5 11,2136 8,3346TRFALNFK2216 TRFALNFK2216 2.000.000 1.967.986 5,1883 3,8562TRFDNFK22310 TRFDNFK22310 2.000.000 1.852.927,6 4,8849 3,6308TRFTISBE2225 TRFTISBE2225 2.000.000 1.987.055,2 5,2386 3,8936TRFFFKR22316 TRFFFKR22316 2.000.000 1.868.170,2 4,9251 3,6606TRFISFN12321 TRFISFN12321 2.000.000 1.902.009,8 5,0143 3,727TRFYKBK12320 TRFYKBK12320 2.000.000 1.895.137 4,9962 3,7135TRFAKFK42310 TRFAKFK42310 2.000.000 1.774.343 4,6778 3,4768TRFARCL32329 TRFARCL32329 2.000.000 2.012.963,62 5,3068 3,9444TRFDZFKK2210 TRFDZFKK2210 2.000.000 1.967.983,6 5,1883 3,8562TRFVFAS12313 TRFVFAS12313 2.000.000 1.861.513,6 4,9076 3,6476TRSKCTFE2311 TRSKCTFE2311 2.000.000 2.020.122,2 5,3257 3,9584TahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIF_USDTRY1222 560 11.197.480D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND XS1750996206 XS1750996206 230.000 4.311.600,96 11,3668 8,4485EUROBOND XS1760780731 XS1760780731 220.000 4.124.103,3 10,8727 8,0811E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVADELİ MEVDUAT 2.036.712,33 2.055.544,01 100 4,0278BORSA YATIRIM FONU 2.575 4.805.514,41 100 9,42TEMİNAT TUTARI 5.442.712,27 5.442.712,27 100 10,6649ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ51.033.703,87 % 100 % 101,17B. HAZIR DEĞERLER17.134,01 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar17.134,01 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)450.628,49 % 100 % 0,89a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar450.628,49 % 100 % 0,89Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.055.805,46 % 100 -% 2,09a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.055.805,46 % 100 -% 2,09NET VARLIK DEĞERİ50.445.660,91Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,3452İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07/10/2022 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069724BIST