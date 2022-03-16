***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2022 16:54
100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 08.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11 inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/03/2022 tarihli E-12233903-335.07-18091 sayılı yazısı ile onaylı şekilde tadiline T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15/03/2022 tarihli yazısıyla izin verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK TADİL METNİ ONAY.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010879
BIST
16:442.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,81
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
16:4414,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 14,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
16:4416,1831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0941
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
16:44904,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,89
|Açılış
|: 904,18
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler16:40
|PKENT
|436,90
|3.833.798
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.076.722
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|12.066.278
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.474.608
|% 9,87
|
|AYEN
|10,94
|72.724.829
|% 9,62
|
|ORCAY
|23,10
|30.221.792
|% -9,98
|
|PENTA
|312,90
|51.329.160
|% -6,54
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|FRIGO
|2,68
|9.894.205
|% -4,29
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|THYAO
|27,78
|3.412.106.041
|% 0,43
|
|KRDMD
|14,44
|1.518.787.526
|% 0,07
|
|EREGL
|34,36
|1.111.512.840
|% 0,41
|
|FROTO
|281,60
|1.032.695.557
|% 3,07
|
|KOZAL
|138,70
|818.126.371
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,25
|673.056.897
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,81
|640.329.061
|% -0,26
|
|ODAS
|1,58
|206.756.751
|% 1,28
|
|THYAO
|27,78
|3.412.106.041
|% 0,43
|
|AKBNK
|7,25
|786.950.050
|% 1,12
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7012
|14,7190
|% 0,13
|
|Euro
|16,1618
|16,2012
|% 0,70
|
|Sterlin
|19,1703
|19,2664
|% 0,33
|
|Frank
|15,5589
|15,6527
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% -0,04
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-3,84
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.009
|6.100
|39,00
|
|Tam
|5.979
|6.130
|30,01
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|14,52
|
|Çeyrek
|1.449
|1.483
|7,26
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,65
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866