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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2022 16:54
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 08.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.03.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11 inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/03/2022 tarihli E-12233903-335.07-18091 sayılı yazısı ile onaylı şekilde tadiline T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15/03/2022 tarihli yazısıyla izin verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK TADİL METNİ ONAY.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010879


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