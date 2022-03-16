***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11SPK Başvuru Tarihi 08.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11 inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/03/2022 tarihli E-12233903-335.07-18091 sayılı yazısı ile onaylı şekilde tadiline T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15/03/2022 tarihli yazısıyla izin verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK TADİL METNİ ONAY.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010879BIST