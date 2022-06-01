***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar maddesi tescili hakkındadır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11SPK Başvuru Tarihi 08.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.05.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 30.05.2022Ek AçıklamalarEsas sözleşmenin ''Sermaye ve Paylar'' başlıklı 11. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 30/05/2022 tarihinde tescil edilmiş ve 31/05/2022 tarihli 10588 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK TADİL METNİ ONAY.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033904BIST