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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2022 15:47
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar maddesi tescili hakkındadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 08.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 30.05.2022

Ek Açıklamalar
Esas sözleşmenin ''Sermaye ve Paylar'' başlıklı 11. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 30/05/2022 tarihinde tescil edilmiş ve 31/05/2022 tarihli 10588 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK TADİL METNİ ONAY.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033904


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Yarım 3.118 3.198 3,90  
Çeyrek 1.564 1.599 1,95  
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