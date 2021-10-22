***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulumuzun 02.08.2021 tarih ve 2021-12 sayılı toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Dayı ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Vekili Utku Ergüder , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Tıltak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Erhan Tunçay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selami Ekin'den herhangi birinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıYönetim kurulu başkanının adıDündar Dayıİcra başkanı / genel müdürün adıDündar DayıKadın üyelerin sayısı ve oranıKadın üye sayısı 0- Kadın üye oranı 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972096BIST