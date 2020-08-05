***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 10:25
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/08/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 04.08.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865271
BIST
10:141.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -9,01
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.066
10:146,9793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0804
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9817
En Düşük
6,8794
10:148,2790
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1134
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2790
En Düşük
8,1274
10:14455,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 8,66
|Açılış
|: 455,59
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
456,56
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|4.667.689
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|926.949
|% 9,69
|
|AKMGY
|50,95
|394.404
|% 8,82
|
|AVISA
|13,77
|1.998.233
|% 8,25
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|400.011
|% -9,99
|
|BURCE
|25,40
|466.700
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|GARAN
|6,72
|142.141.939
|% -0,59
|
|THYAO
|11,14
|108.450.716
|% 1,18
|
|ASELS
|17,19
|105.951.644
|% -2,50
|
|KRDMD
|2,78
|65.222.609
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|IHLAS
|0,83
|24.158.966
|% -2,35
|
|YKBNK
|2,08
|50.233.958
|% -0,48
|
|KRDMD
|2,78
|65.222.609
|% 0,00
|
|GARAN
|6,72
|142.141.939
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1106
|9,1563
|% 1,57
|
|Frank
|7,6208
|7,6667
|% 1,52
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.034
|14,88
|
|Altın Gr.
|455
|456
|8,66
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.029
|45,40
|
|Tam
|3.069
|3.118
|46,80
|
|Yarım
|1.490
|1.519
|22,70
|
|Çeyrek
|747
|761
|10,10
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,93
|0,16
|
|B. Petrol
|44,74
|44,74
|0,31
|