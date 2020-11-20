***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2020 13:25
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 19.11.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889355
BIST
13:221.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.327
En Düşük
1.316
13:227,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6175
En Düşük
7,5178
13:229,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0339
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0382
En Düşük
8,9136
13:22453,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,95
|Açılış
|: 453,99
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
457,25
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler13:22
|KONYA
|980,40
|28.359.646
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.135,00
|1.570.215
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|265.958
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|1.869.300
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.329.217
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|1.912.143
|% -9,92
|
|ETILR
|4,60
|265.106
|% -6,12
|
|LINK
|47,98
|10.429.726
|% -3,92
|
|ETYAT
|4,31
|5.567.365
|% -3,58
|
|SKTAS
|5,25
|87.609.609
|% -3,49
|
|GARAN
|9,44
|2.526.392.268
|% -0,84
|
|KRDMD
|4,77
|1.170.258.857
|% -2,05
|
|THYAO
|11,99
|1.065.934.145
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,05
|964.701.463
|% -1,93
|
|AKBNK
|6,49
|666.196.313
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,05
|964.701.463
|% -1,93
|
|GARAN
|9,44
|2.526.392.268
|% -0,84
|
|KRDMD
|4,77
|1.170.258.857
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,52
|241.997.002
|% 2,01
|
|TSKB
|2,22
|245.127.007
|% 2,30
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5844
|7,5878
|% 0,50
|
|Euro
|8,9882
|9,0062
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,0129
|10,0631
|% 0,23
|
|Frank
|8,2647
|8,3145
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0103
|2,0204
|% 0,19
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-0,13
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.013
|3.091
|10,99
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|5,32
|
|Çeyrek
|730
|748
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,88
|0,03
|
|B. Petrol
|44,44
|44,44
|0,24
|