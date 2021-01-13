***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 10:13
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 12.01.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901699
BIST
11:021.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,50
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.567
En Düşük
1.559
11:027,4383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0161
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
11:029,0911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0129
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
11:02443,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,27
|Açılış
|: 443,72
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler11:00
|PSDTC
|31,24
|13.886.484
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.886.484
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.886.484
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.886.484
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|RODRG
|15,66
|7.537.112
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|ESEN
|22,00
|110.627.495
|% -6,54
|
|KUTPO
|64,50
|105.007.041
|% -5,98
|
|SISE
|7,77
|774.409.574
|% 1,70
|
|THYAO
|13,14
|506.869.313
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,49
|343.103.817
|% 1,63
|
|PETKM
|5,30
|335.030.804
|% 0,19
|
|TSKB
|1,92
|294.862.794
|% 1,05
|
|TSKB
|1,92
|294.862.794
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,49
|343.103.817
|% 1,63
|
|SISE
|7,77
|774.409.574
|% 1,70
|
|PETKM
|5,30
|335.030.804
|% 0,19
|
|KARSN
|3,90
|177.521.550
|% 0,78
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4347
|7,4382
|% -0,22
|
|Euro
|9,0786
|9,0864
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,1354
|10,1862
|% -0,22
|
|Frank
|8,3456
|8,3959
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9737
|1,9836
|% -0,37
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-0,48
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|57,02
|57,02
|0,44
|