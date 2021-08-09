***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 14:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 06.08.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955953
BIST
14:401.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
14:408,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0291
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:4010,2127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0580
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
14:40485,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,57
|Açılış
|: 485,95
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:40
|GENIL
|14,30
|572.761.727
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.350.993
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|8.449.050
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|6.153.873
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.880.028
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,80
|42.315.887
|% -8,67
|
|FADE
|11,17
|74.647.873
|% -8,44
|
|DAGHL
|15,82
|24.444.240
|% -7,21
|
|UZERB
|35,30
|128.447
|% -7,11
|
|SISE
|8,27
|905.622.417
|% 3,37
|
|GARAN
|9,25
|657.081.625
|% 0,22
|
|GENIL
|14,30
|572.761.727
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,07
|518.675.752
|% 0,88
|
|THYAO
|12,92
|407.304.156
|% 0,70
|
|ZRGYO
|1,60
|399.736.064
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,48
|347.732.128
|% 0,40
|
|SISE
|8,27
|905.622.417
|% 3,37
|
|GARAN
|9,25
|657.081.625
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,07
|518.675.752
|% 0,88
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6419
|8,6447
|% 0,34
|
|Euro
|10,1616
|10,2127
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,9635
|12,0235
|% 0,40
|
|Frank
|9,3943
|9,4508
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2978
|2,3093
|% 0,31
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-17,83
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-8,78
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|-2,88
|