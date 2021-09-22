***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2021 09:29
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 21.09.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964804
BIST
10:451.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 7,97
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
10:458,6458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0186
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6467
En Düşük
8,6023
10:4510,1457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0285
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1617
En Düşük
10,0882
10:45494,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,97
|Açılış
|: 494,22
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,59
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler10:43
|KIMMR
|3,85
|691.148
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|17.424.484
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|10.595.860
|% 9,97
|
|ORCAY
|18,47
|64.160.411
|% 7,57
|
|KRGYO
|6,43
|16.272.195
|% 7,53
|
|NUGYO
|10,80
|23.684.953
|% -9,32
|
|AVGYO
|2,31
|25.499.555
|% -6,48
|
|BJKAS
|6,47
|62.486.946
|% -4,43
|
|DOKTA
|28,52
|13.376
|% -3,97
|
|SELGD
|5,10
|1.070.234
|% -3,77
|
|THYAO
|13,08
|238.888.687
|% 0,23
|
|TEZOL
|17,72
|222.931.916
|% 5,16
|
|EREGL
|16,39
|220.344.835
|% 2,05
|
|KRDMD
|6,42
|193.820.366
|% 1,74
|
|GARAN
|9,25
|191.031.205
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,41
|86.899.226
|% 1,26
|
|KRDMD
|6,42
|193.820.366
|% 1,74
|
|IZMDC
|2,39
|62.047.159
|% 2,14
|
|SKBNK
|1,00
|21.990.996
|% 1,01
|
|GARAN
|9,25
|191.031.205
|% 0,76
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6423
|8,6448
|% 0,20
|
|Euro
|10,1387
|10,1464
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,7411
|11,8000
|% -0,08
|
|Frank
|9,3080
|9,3640
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% 0,02
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|4,23
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,08
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|1,00
|
Seans Raporu
10:43
daha fazla
-
10:57YEOTK
Yüzde 10.00 oranında artışla 60.50 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 790 adet işlem
-
10:56KRGYO
Yüzde 7.53 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 636, 642 adet işlem
-
10:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 45 artarak (% 0.64 ) 1, 494
-
10:55XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 2, 133.00 milyon TL de
-
10:54KRGYO
Yüzde 7.36 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 534, 792 adet işlem