***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2021 10:56
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 19.10.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971532
BIST
11:081.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
11:089,3307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0364
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
11:0810,8542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0281
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,8959
En Düşük
10,8059
11:08533,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,90
|Açılış
|: 533,53
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler11:06
|UFUK
|22,54
|116.126
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,64
|44.605.763
|% 8,88
|
|IZTAR
|23,08
|6.575.309
|% 6,95
|
|TSPOR
|3,76
|102.390.572
|% 6,21
|
|PRKAB
|19,83
|49.643.730
|% 4,81
|
|BIOEN
|27,00
|89.509.475
|% -10,00
|
|KSTUR
|249,60
|282.797
|% -9,73
|
|KERVN
|0,80
|346.945
|% -8,05
|
|DOKTA
|22,50
|880.178
|% -7,56
|
|TLMAN
|31,96
|18.246.403
|% -3,33
|
|THYAO
|14,48
|552.905.153
|% 1,12
|
|GARAN
|8,98
|332.377.754
|% -0,55
|
|PETKM
|6,20
|225.444.170
|% 0,32
|
|GUBRF
|56,20
|191.191.462
|% 4,07
|
|TUPRS
|130,70
|182.622.414
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,91
|128.586.976
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|104.995.750
|% -0,41
|
|THYAO
|14,48
|552.905.153
|% 1,12
|
|GARAN
|8,98
|332.377.754
|% -0,55
|
|PETKM
|6,20
|225.444.170
|% 0,32
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3250
|9,3295
|% 0,38
|
|Euro
|10,8450
|10,8500
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,8266
|12,8909
|% 0,40
|
|Frank
|10,0598
|10,1204
|% 0,34
|
|Riyal
|2,4826
|2,4951
|% 0,54
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,69
|
|Altın Gr.
|533
|534
|4,89
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,09
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|-0,88
|