***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 10:57
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 08.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976170
BIST
13:561.626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 17,34
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
13:569,7105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
13:5611,2664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0440
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
13:56569,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,99
|Açılış
|: 569,61
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler13:54
|TSPOR
|6,18
|26.367.996
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|27,78
|134.893.851
|% 8,18
|
|GSDDE
|4,27
|28.016.203
|% 7,83
|
|KSTUR
|228,10
|317.059
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|161.006.049
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|356.293.690
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.623.416
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,41
|29.278.127
|% -8,61
|
|INVEO
|28,90
|11.268.780
|% -8,54
|
|GARAN
|10,87
|1.565.658.754
|% 0,83
|
|SISE
|9,38
|1.565.534.150
|% 4,57
|
|PETKM
|6,94
|1.290.294.814
|% 1,76
|
|THYAO
|18,30
|1.086.146.323
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,15
|903.957.500
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,15
|903.957.500
|% 3,62
|
|PETKM
|6,94
|1.290.294.814
|% 1,76
|
|SISE
|9,38
|1.565.534.150
|% 4,57
|
|ODAS
|1,52
|248.762.559
|% 2,70
|
|GARAN
|10,87
|1.565.658.754
|% 0,83
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7042
|9,7078
|% 0,31
|
|Euro
|11,2590
|11,2680
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,1513
|13,2173
|% 0,46
|
|Frank
|10,5874
|10,6511
|% 0,33
|
|Riyal
|2,5797
|2,5926
|% 0,26
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,83
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.749
|3.843
|-1,98
|
|Yarım
|1.812
|1.859
|-0,96
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|83,76
|83,76
|0,33
|