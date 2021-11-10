***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2021 13:19
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976803
BIST
15:231.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
15:239,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1024
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8495
En Düşük
9,7204
15:2311,3571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0633
|Açılış
|: 11,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
15:23577,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 4,20
|Açılış
|: 577,42
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
578,21
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler15:23
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|CEOEM
|9,63
|104.297.022
|% 9,93
|
|BAGFS
|23,12
|17.670.144
|% 9,89
|
|IZFAS
|6,69
|3.871.749
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|79.757.992
|% 9,82
|
|SARKY
|16,77
|44.071.575
|% -8,11
|
|KLMSN
|10,13
|27.152.394
|% -7,49
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|BASGZ
|19,07
|301.900.234
|% -6,79
|
|DOKTA
|32,94
|7.302.402
|% -6,42
|
|GARAN
|10,69
|2.345.371.260
|% 1,04
|
|PETKM
|7,17
|1.909.277.936
|% -1,24
|
|TSPOR
|6,49
|1.346.419.822
|% 5,02
|
|THYAO
|18,16
|1.241.921.657
|% 0,00
|
|TUPRS
|156,00
|859.815.152
|% 1,96
|
|PETKM
|7,17
|1.909.277.936
|% -1,24
|
|GARAN
|10,69
|2.345.371.260
|% 1,04
|
|TSPOR
|6,49
|1.346.419.822
|% 5,02
|
|EKGYO
|2,11
|427.073.044
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,11
|608.292.678
|% 0,65
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8301
|9,8346
|% 1,05
|
|Euro
|11,3519
|11,3571
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,2512
|13,3177
|% 0,75
|
|Frank
|10,7263
|10,7909
|% 0,84
|
|Riyal
|2,6158
|2,6289
|% 1,18
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,69
|
|Altın Gr.
|578
|578
|4,39
|
|Cumhuriyet
|3.808
|3.865
|25,00
|
|Tam
|3.798
|3.894
|39,08
|
|Yarım
|1.836
|1.883
|18,91
|
|Çeyrek
|921
|942
|9,45
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|-0,43
|
Seans Raporu
15:23
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