***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 13:43
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 10.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977008
BIST
16:291.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 17,22
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:299,9183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0768
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:2911,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0846
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:29593,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 7,26
|Açılış
|: 593,60
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:29
|OZRDN
|8,47
|30.953.282
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|117.532.396
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|87.772.793
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.965.928
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|191.740.579
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.249.234
|% -9,97
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|RALYH
|7,33
|86.067.243
|% -8,03
|
|TURGG
|133,20
|38.147.328
|% -7,88
|
|PETKM
|7,93
|6.750.878.910
|% 9,38
|
|GARAN
|10,69
|2.833.879.959
|% -0,37
|
|THYAO
|17,88
|1.490.746.181
|% -1,38
|
|TUPRS
|161,50
|988.054.210
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,54
|970.856.936
|% 3,15
|
|PETKM
|7,93
|6.750.878.910
|% 9,38
|
|GARAN
|10,69
|2.833.879.959
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,11
|664.418.753
|% -0,64
|
|ODAS
|1,53
|202.316.459
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,54
|970.856.936
|% 3,15
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9147
|9,9183
|% 0,78
|
|Euro
|11,3755
|11,3825
|% 0,75
|
|Sterlin
|13,2461
|13,3126
|% 0,67
|
|Frank
|10,7034
|10,7678
|% 0,29
|
|Riyal
|2,6343
|2,6475
|% 0,68
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|9,71
|
|Altın Gr.
|592
|592
|5,94
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|44,00
|
|Tam
|3.899
|3.997
|44,28
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|21,42
|
|Çeyrek
|945
|967
|10,70
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,94
|7,95
|0,14
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-0,50
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:43SNGYO
Yüzde 4.44 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 983, 934 adet işlem
-
16:42ALKIM
Yüzde 6.00 oranında artışla 17.31 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 552, 632 adet işlem
-
16:41XU100
Endeks 1, 641 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 25, 924.00 milyon TL de
-
16:41SNGYO
Yüzde 4.20 oranında artışla 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 972, 834 adet işlem
-
16:40YUNSA
Yüzde 4.49 oranında artışla 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 561, 806 adet işlem