***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2021 10:39
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 16.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978263
BIST
11:141.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,14
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.696
En Düşük
1.683
11:1410,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0802
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,4586
En Düşük
10,2960
11:1411,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0943
|Açılış
|: 11,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,8279
En Düşük
11,6569
11:14621,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 7,31
|Açılış
|: 621,03
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler11:14
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.314.435
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,07
|181.171.350
|% 8,93
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|PRKAB
|39,56
|119.338.244
|% 6,92
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|ELITE
|18,62
|101.940.181
|% -5,58
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|TACTR
|27,50
|164.450
|% -3,51
|
|DOGUB
|3,13
|337.245
|% -3,10
|
|SISE
|10,33
|668.597.891
|% 3,71
|
|GARAN
|11,94
|580.939.128
|% -1,08
|
|PETKM
|8,08
|421.950.672
|% 1,89
|
|TSPOR
|7,41
|391.081.092
|% 5,71
|
|YKBNK
|3,29
|335.595.810
|% -2,37
|
|ADESE
|1,06
|123.874.975
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,29
|335.595.810
|% -2,37
|
|ODAS
|1,61
|139.750.956
|% 3,87
|
|SISE
|10,33
|668.597.891
|% 3,71
|
|TSKB
|1,60
|92.740.224
|% 1,27
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3895
|10,3970
|% 0,78
|
|Euro
|11,7629
|11,7749
|% 0,81
|
|Sterlin
|13,9436
|14,0136
|% 1,00
|
|Frank
|11,1280
|11,1950
|% 0,80
|
|Riyal
|2,7664
|2,7803
|% 0,89
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|7,40
|
|Altın Gr.
|619
|619
|5,29
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,35
|8,36
|0,12
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|-0,30
|