***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 11:32
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 26.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980011
BIST
16:241.802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 25,62
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.804
En Düşük
1.777
16:2412,6898
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 0,3208
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
16:2414,3336
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,3246
|Açılış
|: 14,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
16:24731,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 18,09
|Açılış
|: 731,15
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler16:24
|KTSKR
|31,24
|58.355.546
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.453.795
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.974.036
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.274.179
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.125.770
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|292.545.138
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,36
|35.781.509
|% -9,48
|
|DERIM
|7,81
|12.333.744
|% -7,24
|
|BJKAS
|5,35
|75.325.004
|% -7,12
|
|THYAO
|17,18
|2.379.687.371
|% 1,12
|
|SASA
|42,46
|1.419.516.868
|% 7,71
|
|GARAN
|11,45
|1.275.058.494
|% 0,09
|
|ASELS
|22,02
|1.201.607.228
|% 6,48
|
|SISE
|12,19
|1.040.585.779
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,20
|806.508.196
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,29
|525.759.153
|% 3,15
|
|ODAS
|1,53
|242.774.567
|% -0,65
|
|THYAO
|17,18
|2.379.687.371
|% 1,12
|
|ADESE
|0,78
|94.389.764
|% 0,00
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6879
|12,6898
|% 2,59
|
|Euro
|14,3138
|14,3336
|% 2,32
|
|Sterlin
|16,8414
|16,9258
|% 2,24
|
|Frank
|13,6348
|13,7170
|% 2,14
|
|Riyal
|3,3696
|3,3865
|% 2,50
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,27
|
|Altın Gr.
|732
|732
|19,01
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.881
|127,00
|
|Tam
|4.795
|4.920
|141,72
|
|Yarım
|2.317
|2.380
|68,56
|
|Çeyrek
|1.162
|1.190
|34,28
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,47
|9,48
|0,28
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|3,35
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:35OYLUM
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 196 adet işlem
-
16:34ESCAR
Yüzde 4.76 oranında artışla 29.96 lira fiyatla işlem gören hissede 694, 493 adet işlem
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, ISCTR
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 56 artarak (% 1.31 ) 1, 595
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, BALAT, INTEM, OYLUM, TRILC, OZBAL, RODRG, VBTYZ, KTSKR, RAYSG