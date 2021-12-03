***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2021 11:21
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 02.12.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980828
BIST
13:011.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 29,95
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
13:0113,5403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1230
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
13:0115,3095
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,1993
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
13:01776,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -2,58
|Açılış
|: 776,52
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler13:01
|PKENT
|4.478,20
|21.710.061
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|2.705.616
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.372.538
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|KTSKR
|35,72
|115.459.157
|% 9,98
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|11.445.145
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,65
|96.045.865
|% -9,60
|
|KUTPO
|97,00
|113.160.297
|% -7,53
|
|THYAO
|19,21
|1.683.824.002
|% 5,26
|
|KRDMD
|9,37
|896.732.175
|% 0,21
|
|SISE
|13,34
|628.877.099
|% 0,15
|
|PETKM
|8,20
|612.615.955
|% 0,37
|
|KOZAL
|132,90
|597.654.006
|% 3,10
|
|TSKB
|1,60
|360.608.939
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,20
|175.332.346
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,42
|350.040.182
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,38
|230.180.417
|% 0,85
|
|ODAS
|1,57
|150.405.705
|% 1,95
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4925
|13,5403
|% -0,90
|
|Euro
|15,2530
|15,3095
|% -1,29
|
|Sterlin
|18,0828
|18,1735
|% -0,42
|
|Frank
|14,7674
|14,8563
|% -0,33
|
|Riyal
|3,6286
|3,6468
|% -0,30
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|2,34
|
|Altın Gr.
|789
|789
|9,86
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.280
|122,00
|
|Tam
|5.172
|5.307
|124,30
|
|Yarım
|2.500
|2.567
|60,12
|
|Çeyrek
|1.254
|1.284
|30,07
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,36
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,10
|
|B. Petrol
|71,57
|71,57
|1,90
|