***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2021 10:55
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 03.12.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981095
BIST
13:121.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,17
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
13:1213,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0262
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
13:1215,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0512
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
13:12786,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,21
|Açılış
|: 786,74
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler13:12
|RNPOL
|10,89
|143.911
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|3.687.990
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.341.725
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.201.558
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.458.655
|% 9,99
|
|DOBUR
|154,80
|355.266
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|885.330
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|4.719.594
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,82
|228.266.979
|% -8,12
|
|UZERB
|33,22
|388.520
|% -6,79
|
|GARAN
|11,84
|1.650.557.251
|% 1,54
|
|THYAO
|18,65
|785.208.583
|% 0,65
|
|YKBNK
|3,51
|654.259.834
|% 2,03
|
|SISE
|13,13
|631.880.726
|% -0,91
|
|PETKM
|8,42
|600.477.931
|% 2,68
|
|TSKB
|1,62
|320.564.335
|% 1,89
|
|YKBNK
|3,51
|654.259.834
|% 2,03
|
|ODAS
|1,65
|255.430.829
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|1.650.557.251
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,39
|272.280.509
|% 0,84
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7400
|13,7448
|% 0,19
|
|Euro
|15,5392
|15,5874
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,1976
|18,2888
|% 0,49
|
|Frank
|14,8668
|14,9564
|% -0,12
|
|Riyal
|3,6586
|3,6769
|% 0,35
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,98
|
|Altın Gr.
|787
|787
|0,53
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.280
|-17,00
|
|Tam
|5.177
|5.306
|-13,14
|
|Yarım
|2.502
|2.567
|-6,36
|
|Çeyrek
|1.255
|1.283
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|1,54
|