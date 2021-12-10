***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 09:41
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.12.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982565
BIST
10:302.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,74
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
10:3013,8469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0597
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
10:3015,6375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0417
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
10:30789,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,71
|Açılış
|: 789,77
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler10:30
|EUHOL
|2,31
|21.228.223
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|8.633.625
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|NIBAS
|12,42
|66.800.395
|% 8,57
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|6.922.810
|% -9,82
|
|BAGFS
|14,07
|3.883.042
|% -8,34
|
|THYAO
|22,80
|1.190.557.661
|% 3,64
|
|KRDMD
|10,62
|481.903.360
|% 1,14
|
|SISE
|15,65
|434.996.377
|% 1,62
|
|ASELS
|25,02
|346.487.620
|% -0,08
|
|PETKM
|9,07
|330.890.402
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,57
|287.824.433
|% 1,58
|
|TSKB
|1,62
|116.042.849
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,22
|86.784.868
|% -0,81
|
|THYAO
|22,80
|1.190.557.661
|% 3,64
|
|ODAS
|1,61
|81.359.664
|% -1,23
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8307
|13,8469
|% 0,43
|
|Euro
|15,6195
|15,6375
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,2714
|18,3630
|% 0,53
|
|Frank
|14,9283
|15,0182
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6840
|3,7025
|% 0,53
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,55
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,62
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|-0,40
|