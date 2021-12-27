***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 09:35
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 24.12.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986261
BIST
15:231.893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
15:2311,2981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,3067
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
15:2312,7836
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,3441
|Açılış
|: 12,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
15:23654,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 16,42
|Açılış
|: 654,76
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler15:21
|BAGFS
|17,38
|9.769.758
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.550.296
|% 9,96
|
|TACTR
|36,64
|1.744.158
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,30
|35.230.013
|% -8,30
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,71
|1.579.329.292
|% -0,09
|
|THYAO
|20,78
|1.531.160.695
|% -1,61
|
|EREGL
|28,52
|1.408.883.927
|% 0,49
|
|SASA
|49,90
|1.237.217.713
|% 4,83
|
|SISE
|13,60
|1.133.339.765
|% -1,45
|
|YKBNK
|3,60
|859.859.214
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,20
|396.629.787
|% -0,90
|
|GARAN
|11,71
|1.579.329.292
|% -0,09
|
|KRDMD
|9,49
|1.132.781.076
|% 0,64
|
|ODAS
|1,37
|123.399.809
|% 0,00
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2793
|11,2979
|% 2,79
|
|Euro
|12,7543
|12,8368
|% 3,19
|
|Sterlin
|15,0853
|15,1609
|% 2,63
|
|Frank
|12,2307
|12,3044
|% 2,69
|
|Riyal
|2,9977
|3,0128
|% 2,72
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,61
|
|Altın Gr.
|657
|658
|19,31
|
|Cumhuriyet
|4.438
|4.505
|-17,00
|
|Tam
|4.414
|4.530
|-22,82
|
|Yarım
|2.133
|2.191
|-11,04
|
|Çeyrek
|1.070
|1.096
|-5,52
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,24
|8,26
|0,12
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|-0,13
|