***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2022 11:12
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 31.12.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987791
BIST
15:281.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 51,43
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:2813,2352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0193
|Açılış
|: 13,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:2815,0391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0672
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:28768,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -10,84
|Açılış
|: 768,83
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:26
|CRFSA
|42,02
|3.169.611
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,66
|337.520.266
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.297.446
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.856.955
|% 9,62
|
|SONME
|39,70
|1.522.486
|% 8,77
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,41
|49.845.131
|% -6,23
|
|NIBAS
|14,23
|19.902.610
|% -4,62
|
|AKGRT
|10,25
|11.978.268
|% -3,30
|
|DURDO
|19,36
|6.164.469
|% -2,86
|
|GARAN
|11,50
|1.389.979.755
|% 2,04
|
|THYAO
|21,00
|1.245.391.721
|% 4,90
|
|EREGL
|28,68
|961.618.811
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,46
|785.632.049
|% 2,37
|
|SISE
|13,65
|753.699.627
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,46
|785.632.049
|% 2,37
|
|ODAS
|1,39
|179.472.923
|% 3,73
|
|GARAN
|11,50
|1.389.979.755
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,21
|238.668.480
|% 3,27
|
|TSKB
|1,49
|98.664.461
|% 3,47
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1945
|13,2192
|% -0,27
|
|Euro
|14,9708
|15,0425
|% -0,42
|
|Sterlin
|17,7022
|17,7910
|% -0,95
|
|Frank
|14,3459
|14,4324
|% -0,86
|
|Riyal
|3,4914
|3,5089
|% -0,81
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,84
|
|Cumhuriyet
|5.133
|5.211
|-123,00
|
|Tam
|5.101
|5.235
|-129,06
|
|Yarım
|2.466
|2.532
|-62,43
|
|Çeyrek
|1.237
|1.266
|-31,21
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41SKTAS
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 384, 187 adet işlem
-
15:39PRKAB
Yüzde 7.79 oranında artışla 67.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 158, 437 adet işlem
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 46 artarak (% 3.18 ) 2, 089
-
15:38XU100
Endeks 1, 911 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 15, 699.00 milyon TL de
-
15:38TOASO
Yüzde 8.52 oranında artışla 82.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 530, 691 adet işlem